Мобилизованным из Якутии передана дополнительная экипировка

Постпредством Якутии по ДФО в воинские части Хабаровского и Приморского краев мобилизованным из Якутии передано более 400 комплектов бойца.

Каждый комплект содержит индивидуальную аптечку, пенку-коврик, спальный мешок, сидушку и другие полезные принадлежности в дополнение к армейскому вещевому довольствию. Также продолжает поступать гуманитарный груз из Якутска и районов Республики Саха (Якутия) от разных организаций.

Постпредство Якутии по ДФО по поручению главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА продолжает работу по сверке данных мобилизованных граждан из Республики Саха (Якутия), сообщил постоянный представитель республики по ДФО Ким БОРИСОВ.

Как ранее рассказал на брифинге председатель Общественной палаты Якутии Николай БУГАЕВ, по состоянию на 3 октября 2022 года в связи с ошибочной мобилизацией вернулись в Якутию порядка 300 жителей Якутии.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев поручил органам местного самоуправления республики усилить взаимодействие с военными комиссариатами, чтобы исключить случаи ошибочного призыва граждан.