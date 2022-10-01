Мобилизованный якутянин женился на своей возлюбленной в Приморье

В отделе ЗАГС Приморского края, недалеко от военной части, брак заключил мобилизованный якутянин со своей возлюбленной. Анна и Роман знакомы друг с другом еще со школьных лет, оба из якутского поселка Жатай. Узаконить отношения решили после мобилизации Романа в Приморский край, сообщает ЯСИА.

«Когда Роман, сейчас уже мой муж, позвонил из военной части и предложил пожениться я, не раздумывая, купила билет и вылетела во Владивосток», — поделилась Анна. Новобрачные выражают свою благодарность Постпредству Якутии по ДФО за оказанное содействие в регистрации брака. Напомним, что получившие повестки на частичную мобилизацию могут заключить брак в отделах ЗАГС в день подачи заявления. Мобилизованные граждане, распределенные в воинские части, также могут зарегистрировать свои отношения.