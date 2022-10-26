Мобилизованный якутянин сбежал из части через дыру в заборе

В России возбуждено первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным. Военный комендант комендатуры в Улан-Удэ возбудил уголовное дело по части 2.1 статьи 337 УК РФ. Обвиняемый — житель Якутии, призванный по мобилизации и самовольности оставивший войсковую часть в Бурятии, куда он был доставлен из военного комиссариата. Обвиняемый заявил командиру: «Ни в какую Украину не поеду, не буду стрелять ни в каких украинцев». Сообщил, что после этого ему угрожали расправой и уголовной ответственностью. После этого он сбежал из части через дыру в заборе. Часть 2.1 статьи 337 УК РФ была введена 24 сентября 2022 в пакете военных поправок в уголовный кодекс. По этой части предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает тгк Павел Чиков