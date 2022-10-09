09.10.2022
09:12
786
Происшествия
Мобилизованный мужчина выпал из окна и разбился в Кангалассах
В ночь с 8 на 9 октября из окна распределительного пункта в Кангалассах выпал мужчина, призванный по частичной мобилизации, и разбился насмерть. Погибший был в состоянии алкогольного опьянения, сообщил ЯСИА осведомлённый источник. По информации источника, мобилизованный 1983 года рождения пытался спуститься из окна второго этажа на покрывалах.
Подробности несчастного случая уточняются. Сейчас на месте работают правоохранительные органы.
Источник: ЯСИА
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