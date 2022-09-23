Мобилизованные из Нерюнгри порадовали своим настроем!

У наших ребят, отправившихся в небытие, настрой хороший — передает телеграм-канал NeruInfo. Хотя в данной ситуации лучше всего такой настрой! Нерюнгри. Мобилизация парней. Неподдельные эмоции 😥

Фото: От подписчика телеграм-канала NeruInfo https://t.me/neruinfo Источник:

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