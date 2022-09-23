23.09.2022
15:56
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Общество

Мобилизованные из Нерюнгри порадовали своим настроем!

У наших ребят, отправившихся в небытие, настрой хороший — передает телеграм-канал NeruInfo.

Хотя в данной ситуации лучше всего такой настрой!

Нерюнгри. Мобилизация парней. Неподдельные эмоции 😥
Фото: От подписчика телеграм-канала NeruInfo
Источник: https://t.me/neruinfo

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