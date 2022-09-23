23.09.2022
05:47
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Якутия

Мобилизованные хангалассцы отправились на сборные пункты

Очередная партия мобилизованных хангаласцев сегодня 22 сентября отправилась на сборные пункты, сообщает тгк Хангаласские.

Фото: тгк Хангаласские
Источник: тгк Хангаласские

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