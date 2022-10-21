Мобилизация под пристальным надзором военной прокуратуры!

Военная прокуратура ведёт надзор за проведением частичной мобилизации

Военной прокуратурой Восточного военного округа, военной прокуратурой Якутского гарнизона совместно с прокуратурой Республики Саха (Якутия) организовано надзорное сопровождение всех мобилизационных мероприятий. По каждому сообщению, прокурорскими работниками проводятся проверки, в случае нарушения закона принимаются меры прокурорского реагирования.

Об этом сегодня на брифинге заявил Военный прокурор Якутского гарнизона Александр Ярушкин.

«Все проблемные вопросы оперативно решаются на местах во взаимодействии с органами исполнительной власти и военными комиссарами, — сообщил Александр Ярушкин. — Об ошибках или нарушениях закона о ходе мобилизационных мероприятий граждане всегда могут сообщить на «Горячую линию» военной прокуратуры».

В Восточном военном округе это можно сделать по телефону 8(4212) 37-82-43 или же обратиться в военную прокуратуру Якутского гарнизона по адресу: г. Якутск, улица Октябрьская, дом 8. На официальном сайте Главной военной прокуратуры https://gvp.gov.ru/ можно воспользоваться формой для направления обращения в электронном формате .