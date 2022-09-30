Мобилизация: кому положена бронь в Якутии

Даже во время частичной мобилизации жизнь в России должна продолжаться в полном объеме. А это значит, что многие незаменимые специалисты должны оставаться на своей работе — сообщает «Якутск вечерний».

Кто к ним относится в Якутии?

ПИЛОТЫ

Авиакомпания «Полярные авиалинии» начала выдавать своим пилотам справки о бронировании на период частичной мобилизации. В авиакомпании «Якутия» рассказали, что подали документы на брони, они ждут только подтверждения. Причем бронь подали не только на пилотов, но и на техников. Логично: иначе просто некому будет летать и обслуживать авиацию.

СУДЬИ

Татьяна ЕФИМОВА, пресс-секретарь Верховного суда Якутии:

— Всем судьям, независимо от возраста, воинского звания, состава воинскоучетной специальности, предоставляется отсрочка.

СИЛОВИКИ

Сотрудники МВД, Росгвардии и МЧС состоят на специальном воинском учете и в отношении них действует отдельный порядок. Это означает, что под частичную мобилизацию они не подпадают.

МЕДИКИ

Сколько на спецоперацию в Украину выехало медиков? В Минздраве Якутии нас отфутболили: «Спрашивайте в военкоматах! По поводу брони для медиков мы тоже ничего не знаем». Однако в России чуть ли не половина врачей, фельдшеров и медсестер — военнообязанные.

Вчера вице-премьер Якутии Ольга Балабкина сообщила, что никто из медиков брони не имеет.

ЭНЕРГЕТИКИ

В «Якутскэнерго» вчера рассказали, что «во всех его филиалах и дочерних обществах ведется взаимодействие с военным комиссариатом Республики Саха (Якутия) по частичной мобилизации сотрудников, в частности по формированию списков работников, входящих в перечень забронированных. Энергопредприятия обеспечены персоналом, необходимым для качественного бесперебойного энергоснабжения потребителей республики». Сколько таких сотрудников, которые получат бронь, — неизвестно.

ГАЗОВИКИ

В стратегической компании «Сахатранснефтегаз» также заявили: «Цифры не для публикации».

— А если поздно бронь пришла на человека, его уже увезли? Есть такие у вас?

Василий АМБРОСЬЕВ, руководитель пресс-службы «Сахатранснефтегаза»:

— Таких нет.

— То есть все успели получить, кому положено?

— У каждого стратегического предприятия есть бронь для специалистов. Нет такого, что вдруг резко начали брони уменьшать или увеличивать.

АЙТИШНИКИ

Активно поговаривали, что бронь будут иметь айтишники. До последнего не было четкого списка специальностей в области айти-технологий. Они появились позавчера, в среду. Минцифры опубликовало список, в нем 195 пунктов. В их числе — математика, физика, ядерная энергетика и теплофизика, астрономия, химия, картография и геоинформатика, перевод и переводоведение, архитектура, строительство, биология, менеджмент. Также в нем оказались информационная и компьютерная безопасность, обеспечение законности и правопорядка, самолето- и вертолетостроение, радиотехника, реклама и связи с общественностью, машиностроение, финансы и кредит, ядерные реакторы и материалы.

ЖУРНАЛИСТЫ

Хоть СМИ и вошли в список предприятий, которые могут подать на бронь, однако никаких разъяснений по этому поводу так еще и не поступило. Председатель Союза журналистов Якутии Галина Бочкарёва: «Мы еще уточняем. Но пишут, что бронь могут получить только журналисты государственных федеральных СМИ».

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Анатолий НИКОЛАЕВ, ректор СВФУ:

— Университет составил списки сотрудников, которые необходимы для полной жизнедеятельности вуза, и направил их в военкомат. Даже в период полной мобилизации университеты должны функционировать, чтобы не страдал образовательный процесс.

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https://vecherniy.com/news/mobilizacija_komu_polozhena_bron_v_jakutii/2022-09-30-819