Множество оригинальных идей для подарка на 23 февраля

Вот и приближается очередной, не побоимся этого слова, самый мужской праздник в году – День защитника Отечества. И снова вся прекрасная половина человечества ломает голову, что же подарить своему мужчине, папе, брату, другу или коллеге. Многим хочется избежать типичных презентов вроде бритвенного станка, носков или дезодоранта.

Но на самом деле, вопрос подарка решается довольно просто, если знать куда идти. И в нашем городе есть такое место! Это магазин интересных товаров Modi Fun Shop, который находится по адресу ТРК «Туймаада» на 5 этаже. Здесь Вы найдете широкий ассортимент оригинальных подарков к любой значимой для Вас дате: от необычных канцелярских принадлежностей до прикольных предметов интерьера; от пластиковой спортивной бутылочки, которую удобно носить с собой до гирлянды, которая поможет украсить ваш дом во время праздника. Ну, а если Вы так и сможете определиться – всегда можно приобрести подарочный сертификат.

Вещи против скуки, вот как можно охарактеризовать представленные в магазине товары, которые, несомненно, порадуют и удивят ваших мужчин, поднимут им настроение и зарядят положительными эмоциями. Ведь, с Modi Fun Shop дарить радость – это так просто!

ТРК «Туймаада», 5 этаж.

тел: 8 996 9152999

Instagram: @modi_ykt

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