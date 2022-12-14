Множественные удары ножом: Якутянину предъявлено обвинение в убийстве

Завершено расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда

Следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 49-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием установлено, что в августе 2022 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в общежитии вахтового поселка в ходе конфликта с коллегой по работе нанес ему множественные удары по различным частям тела, что повлекло смерть мужчины.

Охранники организации лишили обвиняемого возможности скрыться и позже передали его сотрудникам правоохранительных органов.

В ходе следствия мужчина не признал вину в содеянном, указывая на отсутствие умысла причинения тяжкого вреда коллеге, однако проведенная следствием работа и собранные доказательства виновности легли в основу обвинительного заключения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.