14.12.2022
15:21
232

Происшествия

Множественные удары ножом: Якутянину предъявлено обвинение в убийстве

Завершено расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда

Следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 49-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием установлено, что в августе 2022 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в общежитии вахтового поселка в ходе конфликта с коллегой по работе нанес ему множественные удары по различным частям тела, что повлекло смерть мужчины.

Охранники организации лишили обвиняемого возможности скрыться и позже передали его сотрудникам правоохранительных органов.

В ходе следствия мужчина не признал вину в содеянном, указывая на отсутствие умысла причинения тяжкого вреда коллеге, однако проведенная следствием работа и собранные доказательства виновности легли в основу обвинительного заключения.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх