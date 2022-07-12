Многострадальный закон — интервью народного депутата Виктора Федорова

Лето. Под каждым кустом «стол» и «дом». Возмущенные голоса горожан то и дело раздаются в соцсетях: в Якутске засилье «наливаек» и алкомаркетов! Выкладывают карты, где в микрорайонах сплошной алкогольный рай, со всеми вытекающими: драками, криками, пьяной молодежью. Народный депутат РС(Я) Виктор Федоров напоминает, что его законопроект по ограничению продажи алкогольной продукции лежит в Ил Тумэне уже более полугода, сообщает yktinform.ru.

-В чем же загвоздка?

— Внес новую редакцию закона «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)» 23 ноября 2021 года. С тех пор он получил все необходимые заключения. В апреле рассмотрели на профильном комитете, но на сессию до сих пор не внесли.

-Каковы все же перспективы у вашего законопроекта?

— Недавно в ватсап-группе народных депутатов от Якутска обсуждали проблему «наливаек». Мэр города просит быстрее принять закон. Депутаты от города поддерживают. Жители Якутска тоже.

Приводятся вопиющие примеры. В жилых массивах пьяные крики до утра. Например, во дворе дома по Курашова, 19 две «наливайки» работают почти круглосуточно, пьяные сидят на детской площадке. Просто стонут от засилья алкомаркетов и «наливаек» жители 202 микрорайона. Горожане возмущены, и в этом их поддерживает городская администрация.

С учетом мнения населения, депутатов, прокуратуры, муниципалитетов надо закон принимать на осенней сессии.

-Какие меры борьбы с «наливайками» и неоправданно большим количеством алкомаркетов вы предлагаете?

-С прошлого года федеральное законодательство позволяет нам вообще запретить реализацию алкоголя в общепите, расположенном в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. При этом важно, что сами жильцы могут поставить вопрос о границах таких территорий, а муниципалитет узаконить.

В городе 338 алкомаркетов, а надо бы в два и более раз меньше. К примеру, в моем избирательном округе в 136 квартале явно достаточно двух магазинов, реализующих алкопродукцию. Городские власти увеличивают расстояние до социальных объектов, но зачем усложнять? В цивилизованном обществе применяется квотирование. Пусть в честном открытом конкурсе побеждают те, кто предложит в бюджет больше денег.

— Какая была необходимость в разработке данного законопроекта?

— В декабре 2013 года пятый созыв Госсобрания (Ил Тумэн) принял данный закон, и в этом созыве я работал в парламенте в качестве председателя комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры. Именно наш комитет курировал реализацию данного документа. Так нами были приняты более 170 законов по трезвым селам (по каждому надо принимать отдельный закон), а также были внесены четыре изменения (в 2014, 2015 и 2016 годах) и дополнения к базовому закону. Таким образом, пять лет в комитете профессионально занимался данной работой и сейчас занимаюсь. Хочу сказать, что нынешний закон несколько устарел и требует доработки. Прежде всего необходимо ликвидировать явные его недоработки – четко сформулировать понятие «специализированного магазина по продаже алкогольной продукции» и дополнить теми полномочиями, которые переданы республике по регулированию реализации алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и прилегающей к ним территориям.

-А что в вашем законопроекте говорится о времени продажи алкоголя?

— Временные рамки остаются те же, а время сдвигается – с 16 до 22 часов. Исследования показали, что четкой корреляции между временем реализации алкогольной продукции и ее потреблением нет. Приведем примеры регионов с наименьшим употреблением алкоголя: Республика Алтай, а время реализации там с 9 утра до 21 часа вечера, в Саратовской области с 10 утра до 22 часов, в Крыму с 10 утра до 23 часов. Наша задача не в том, чтобы создавать искусственные преграды для нормальных людей и не в том, чтобы создавать условия для бутлегерства, а бороться с пьянством и алкоголизмом. А это не исключительно запретительные или ограничительные меры, а комплексная работа. Не раз народные депутаты говорили и поручали правительству республики разработать комплексную программу борьбы с пьянством и алкоголизмом в республике.

-Какие еще существенные изменения в алкоторговле по вашему законопроекту?

-Уточняется понятие «специализированный магазин». Во-первых, запрещено продавать сопутствующие товары. Во-вторых, как сейчас? Определено, что продавать можно в нежилом помещении, без уточнения «торговое». В результате торгуют в любых нежилых помещениях. Например, магазин «Бест» по ул. Бестужева-Марлинского по документам — склад жилого дома, магазин «Ремикс» по ул. Губина по документам — гараж. А в старом, специально построенном магазине «Поярков» это делать нельзя, хотя тут же недалеко во дворе у детской площадки, в «сарайчике» алкоголь продают. Мы определили: «Специализированный магазин по продаже алкогольной продукции — стационарный торговый объект, предназначенное для розничной продажи алкоголя на торговом объекте, без реализации других видов продовольственных (и непродовольственных) товаров расположенное в специально оборудованном для этих целей здании (части здания) или строении, которое прочно связано фундаментом с земельным участком, подсоединено к инженерным коммуникациям и внесено в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество…»

-А трезвые села по-прежнему будут иметь законодательную основу?

-Да, сохраняется ограничение продажи алкогольной продукции во время культурно-массовых и развлекательных мероприятий и полный запрет на продажу алкоголя по решению муниципальных органов власти. В республике уже порядка 200 наслегов приняли такое решение. Пусть антиалкогольное движение ширится.

yktinform.ru