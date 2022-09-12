Многопартийность в Усть-Янском районном Совете

11 сентября прошли выборы депутатов Усть-Янского района. По предварительным итогам ясно, что в районном парламенте будет многопартийность: «Единая Россия» набрала 48%, «Справедливая Россия – патриоты – за правду» — 20%, КПРФ — 13%, «Родина» — 12%, ЛДПР – 8%. Напомним, что «Партия дела» пыталась выдвинуть своих кандидатов на эти выборы, но не получилось.

По итогам выборов, от ЛДПР и «Родины» могут пройти по одному депутату, КПРФ – 2, СР – 2, ЕР – 4. В ближайшее время будут консультации, партии определятся с персоналиями.