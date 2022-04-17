Многообразие культур на «Параде юных талантов»

17 апреля 2022 г. в ДДН им. А.Е. Кулаковского состоялся интернациональный концерт «Парад юных талантов», где выступили дети разных национальностей.

Прошло очень яркое, красочное, эмоциональное мероприятие. Наш северный край славится своими людьми, культурой, а главное дружбой народов. И сегодняшний концерт тому подтверждение.

В межнациональном проекте приняли участие детские вокальные ансамбли «Раздолинки», «Русь», народный ансамбль эстрадного танца «Сюрприз», танцевальная группа «Арарат», детская группа ансамбля «Гиркилэн», ансамбль «Осикта» («Звезда»), творческое объединение «Контраст» Детского (подросткового) центра, носители якутской, дагестанской, азербайджанской, таджикской, кыргызской, корейской, цыганской культуры. Впервые концерт вели поющие ведущие – Арина Суюндюкова (Дагестан) и Алексей Бондаренко (Якутский казачий полк).

Каждый номер концертной программы служил своеобразной «визитной карточкой» той страны, представители которой находились на сцене. Зрители погрузились в атмосферу праздника с зажигательными танцами, лирическими песнями, игрой на музыкальных инструментах. Многообразие культур, колорит и красивые концертные номера никого не оставили равнодушным в этот день.