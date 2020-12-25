Многолетние хищения денег жителей Якутска

И.о. прокурора Республики Саха (Якутия) утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя одного из товариществ собственников жилья Якутска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Согласно установленным в ходе предварительного расследования обстоятельствам дела, в период с 04.10.2016 по 31.01.2019, обвиняемый, занимая должность председателя правления ТСЖ одного из многоквартирных домов Якутска, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, пользуясь отсутствием надлежаще налаженного бухгалтерского учета, систематически присваивал часть денежных средств, вносимых жильцами дома за потребленные коммунальные услуги.

Общая сумма похищенных денежных средств составила более 9 млн. 473 тыс.рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления действующее законодательство предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Уголовное дело расследовано следователем СЧ по РОПД СУ МВД по Республики Саха (Якутия).