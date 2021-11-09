Многоквартирный дом в центре Якутска угрожал обрушением

В октябре этого года в Якутске в ходе проведения обследования первого этаже жилого дома по проспекту Ленина, д. 11, построенного 50 лет назад, была выявлена деформация стен. Угрожала обрушением кладка в простенках и на вскрытых участках под оконными проёмами. Мэрия столицы начала укрепительно-восстановительные работы, подрядная организация ООО «Сантехстрой 2008» выполняет замену кладки наружной стены и отделочные работы.

По итогам проведенной экспертизы представители АО «ЯкутПНИИС» сообщили, что на сегодня нет угрозы обрушения дома. Эксперты отметили, что несущий простенок правой стены в удовлетворительном состоянии, не расслоился, но существуют просадки фундамента.

«Ремонтные работы произведены по правой стене от деформационного шва, фундамент не трогали. Кирпич имеет свойство всасывать влагу, под зданием накапливается вода, и эта влага привела к разрушению некоторых кирпичей первого этажа. Несущая стена расслоилась на 3 слоя. В этом году наш институт полностью обследует наружные стены, крышу и фундамент здания», — сказала главный инженер проекта отдела проектных работ АО «ЯкутПНИИС» Наталья Семенова.

Жильцы могут вернуться в свои квартиры уже на следующей неделе, ориентировочно 16-17 ноября. Об этом во время инспекции дома доложил главе города Якутска Евгению Григорьеву заместитель директора по капитальному строительству МКУ «Главстрой» Василий Румянцев.

Евгений Григорьев посоветовал жильцам и управляющей компании ООО УК «Модуль сервис» установить на стену строительные маячки для контроля деформации. Как отметил глава города, в следующем году запланирован капитальный ремонт данного дома Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия).