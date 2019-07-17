Многоквартирные дома переходят на прямые договоры с поставщиком природного газа

В связи с принятием 3 апреля 2018 года ФЗ №59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», в соответствии ст.157.2 Жилищного кодекса РФ следующие многоквартирные дома переходят на прямые договоры:

г. Якутск, ул. Губина, д.3;

п. Жатай. ул. Северная, д.19; ул. Матросова, д.3; ул. Строда, д 3. ул. Комсомольская, д.12/1 Северная, д. 20/1;

Собственникам указанных домов необходимо до 30 сентября 2019 года, а домам по адресу п. Жатай, ул. Комсомольская, д.12/1 Северная, д. 20/1 до 31 октября текущего года заключить договор поставки газа.

Для заключения договоров просим подойти кроме субботы, воскресенья по адресу у. Петра Алексеева, 64 в Службу единого окна и написать заявление с приложением таких документов, как: паспорт и копия, документы, подтверждающие право собственности заявителя в отношении квартиры (выписка ЕГРП или договор долевого участия); документы, подтверждающие количество лиц, проживающих в квартире (справка формы 3 с паспортного стола).

Пункт приема заявлений для жителей Жатая работает в будни по адресу: ул. Северная, 43/1.

Напоминаем, в случае не заключения договора поставщик вправе прекратить поставку газа. Контакт для справок: 8(4112) 46-00-83