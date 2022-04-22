Многократный победитель турниров по вольной борьбе и борьбе хапсагай Прокопий Петров воспитывает будущих чемпионов



Недавно именитый спортсмен, вновь занявший первое место в лично-командном чемпионате республики по национальной борьбе памяти Петра Алексеева, принял непосредственное участие в проведении республиканского турнира по вольной борьбе среди юношей.

Сотрудник отдела специального назначения УФСИН чемпион России, мастер спорта Российской Федерации по вольной борьбе, мастер спорта Республики Саха (Якутия) по борьбе хапсагай Прокопий Петров вновь занял первое место в лично-командном чемпионате республики по национальной борьбе памяти Петра Алексеева, приуроченном к 100-летию образования Якутской АССР, который состоялся в апреле в спортивном комплексе «Модун».

Отметим, что именитый спортсмен также уделяет время подрастающему поколению будущих чемпионов, занимается повышением спортивного мастерства юных борцов.

Недавно при его непосредственном участии в зале борьбы им. Л.Спиридонова Хангаласской детско-юношеской спортивной школы состоялся республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей. Мероприятие было организовано в целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения детей к занятиям физкультурой и спортом. Его участниками стали 104 сильнейших борца в возрасте до 17 лет из 10 районов республики. Победители и призеры соревнований были награждены медалями и почетными грамотами. Многие из них будут представлять республику на первенстве России, которое пройдет в начале мая в Чите Забайкальского края.

