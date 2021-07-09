Многодетным семьям расширили возможности получить компенсации по ипотеке

Многодетные семьи смогут получить от государства до 450 тысяч рублей для погашения кредитов, выданных не только на покупку индивидуального жилого дома, но и на его строительство. Соответствующее постановление утвердило правительство России (http://government.ru/news/42659/).

«Семьям, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года, государство помогает полностью или частично погасить ипотеку. Сумма выплаты составляет до 450 тысяч рублей. Ранее данную компенсацию можно было направить только для погашения ипотеки на покупку квартиры, готового частного дома или участка под его строительство. После внесения изменений возможности использования выплаты расширяются. Получить компенсацию можно на кредиты под строительство собственного жилья или покупку недостроенного дома. Также в обновлённых правилах – компенсация кредитов на покупку квартиры по договору паевого взноса и на выкуп долей в квартире или частном доме, если в результате весь объект недвижимости переходит в собственность семьи», — сообщили в АО «ДОМ.РФ», которое выступает оператором программы.

Ипотечные кредиты, в сумму которых включены ремонт или страхование имущества, тоже предусмотрены в постановлении. Таким образом, ещё больше многодетных семей смогут получить компенсацию от государства и быстрее погасить ипотеку.