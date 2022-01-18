18.01.2022
14:54
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Общество

Многодетный лесник, обвиняемый в смерти работника во время пожара, просит поддержки

Многодетный лесник Николай Лукин из Чурапчинского улуса, обвиняемый в смерти работника во время пожара, просит поддержки.

Тумусов откликнулся на резонансный случай
Айсен Николаев обозначил поддержку лесничему Николаю Лукину
Фото: Из соцсетей
Источник: SAKHALIFE.RU
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