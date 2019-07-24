Многодетные семьи получили земельные участки после суда

Прокуратура Оленекского района Якутии провела проверку соблюдения прав многодетных семей при предоставлении земельных участков.

Установлено, что в нарушение требований земельного законодательства, администрацией МО «Оленёкский эвенкийский национальный район» в течение длительного периода времени не решен вопрос о предоставлении земельных участков 5 многодетным семьям.

В целях защиты прав многодетных семей прокуратура района обратилась с исковым заявлением в суд о возложении на администрацию муниципального образования обязанности обеспечить их обустроенными бесплатными земельными участками.

Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора в полном объеме.

В результате принятых прокуратурой мер, многодетным семьям предоставлены земельные участка, их права восстановлены.