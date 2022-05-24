Многодетные семьи Якутии получат социальные выплаты на улучшение жилищных условий

В этом году в два раза увеличилось количество получателей социальной выплаты из числа семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей. Социальную выплату получат 124 семьи из 14 муниципальных районов и ГО «город Якутск», имеющие 5 и более несовершеннолетних детей, а также 2 семьи из Сунтарского и Ленского районов, имеющие 10 и более несовершеннолетних детей. Об этом сообщила заместитель министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Елена Теплякова в ходе заседания республиканской Комиссии по вопросам предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения семьям, имеющим 5 и более, 10 и более несовершеннолетних детей под председательством первого заместителя Председателя Правительства Якутии Кирилла Бычкова.

Отметим, что количество получателей из числа семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, увеличилось более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. В текущем году на эти цели из бюджета республики направлено 500,0 млн. рублей.

В 2021 году улучшили жилищные условия 56 многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей на 199,2 млн рублей. Глава Якутии Айсен Николаев в своем Послании Государственному собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) поставил перед Правительством республики задачу в течение 5 лет ликвидировать очередность по социальной выплате на приобретение (строительство) жилья семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей.