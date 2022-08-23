Многодетные семьи могут посетить Русский театр бесплатно

Государственный Академический Русский драматический театр им. А.С. Пушкина официально открывает новый 132-ой сезон 2 сентября. Однако, уже 27 августа состоится специальный показ спектакля «Тетки», все средства от продажи билетов которого пойдут в помощь пострадавшим от паводка работникам культуры Верхоянского района. Театр напоминает зрителям, что билеты на спектакли многие якутяне могут приобрести по льготным ценам, а некоторые могут посетить спектакли бесплатно.

Бесплатно в Русский театр им. А.С. Пушкина могут прийти: инвалиды, участники ВОВ, ветераны тыла, члены семей погибших военнослужащих, Герои России и СССР. При посещении необходимо обязательно взять с собой подтверждающие документы.

Абсолютно бесплатно в театр могут прийти и воспитанники Мирнинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Харысхал», а также многодетные семьи, у которых пять и более детей. Здесь также необходимо предъявить на кассе подтверждающие документы.

А вот малоимущие семьи, а также семьи, имеющие трех или четырех детей могут приобрести билеты в два раза дешевле. Для них в театре предусмотрена скидка в 50 %.

Скидка есть и для обладателей «Карты жителя Якутии». По ней посетители театра могут купить билеты на 10% дешевле.

Билеты:

— в кассе, 10:00-19:00 (без перерыва и выходных).

— на официальном сайте театра: GARDT.ru

— на порталах: afisha.ysia.ru , yakutskgo.ru , Afisha.yakutia.ru

— Билеты в театр можно купить по программе #ПУШКИНСКАЯКАРТА

Справки по тел.: 42-46-91, 32-52-06