Многодетные матери Якутии награждены знаками «Материнская слава»

Сегодня в рамках XV съезда женщин Якутии Председатель Правительства Андрей

Тарасенко вручил многодетным матерям республики государственные награды. Так, знаками

за особые заслуги в воспитании детей, вклад в укрепление семьи, сохранение и развитие

семейных традиций, активную общественную деятельность отмечены 21 мама, имеющие семь

и более детей.

Знаком «Материнская слава I степени» награждены матери, родившие и

воспитывающие 9 детей: Анастасия Афанасьевна Сивцева – с. Кысыл-Сыр Намского улуса,

Надежда Олеговна Степанова – с. Дюллюкю Верхневилюйского улуса (района) и Афанасия

Ариановна Конобулова – с. Кемпендяй Сунтарского улуса (района) – родившая и

воспитывающая 10 детей.

Знаком «Материнская слава II степени» награждены матери, родившие и

воспитывающие 8 детей: Ольга Ивановна Алексеева – с. Балагачча Вилюйского улуса

(района), Мария Геннадиевна Андросова – с. Кюль Верхневилюйского улуса (района),

Марфа Иннокентьевна Лыткина – с. Хатас Намского улуса, Намияна Григорьевна

Матаннанова – с. Намцы Намского улуса, Алена Валериевна Николаева – с. Шея

Сунтарского улуса (района), Мария Петровна Павлова – с. Далыр Верхневилюйского

улуса (района).



Знаком «Материнская слава III степени» награждены матери, родившие и

воспитывающие 7 детей: БАЛАГАНЧИК Иванна Васильевна Балаганчик – с. Березовка

Среднеколымского улуса (района), Надежда Ивановна Беляева – с. Терют Оймяконского

района, Дария Дмитриевна Бродникова – с. Туора-Кюёль Чурапчинского улуса (улуса),

Александра Юрьевна Карпова – с. Амга Амгинского улуса (района), Валентина

Афанасьевна Кириллина — с. Ботулу Верхневилюйского улуса (района); Анастасия

Васильевна Корнилова – с. Шея Сунтарского улуса (района), Ирина Николаевна Налесник

– с. Кептин Горного улуса, Арина Сергеевна Осипова – с. Аллага Сунтарского улуса

(района), Валентина Валентиновна Припузова – с. Улах-Ан Хангаласского улуса,

Екатерина Юрьевна Рожина – г. Покровск Хангаласского улуса, Анна Евгеньевна Сосина

– с. Суола Мегино-Кангаласского улуса, Александра Павловна Федорова – с. Хочо

Мегино-Кангаласского улуса.



«В такое непростое время очень важна сплочённость. И ваша сплочённость,

объединение ваших инициатив, ваша забота и тепло дают надежду и силы для будущего

развития. Развития не только в вопросах семейной политики, но и всей республики», –

сказал Андрей Тарасенко, обращаясь к участницам съезда.

Торжественное мероприятие прошло в Саха академическом театре имени П. А.

Ойунского. Всего приняли участие в очно-заочном формате более 500 делегатов со всей

республики и эксперты с других регионов Дальнего Востока.