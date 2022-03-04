Многодетные матери Якутии награждены знаками «Материнская слава»
Сегодня в рамках XV съезда женщин Якутии Председатель Правительства Андрей
Тарасенко вручил многодетным матерям республики государственные награды. Так, знаками
за особые заслуги в воспитании детей, вклад в укрепление семьи, сохранение и развитие
семейных традиций, активную общественную деятельность отмечены 21 мама, имеющие семь
и более детей.
Знаком «Материнская слава I степени» награждены матери, родившие и
воспитывающие 9 детей: Анастасия Афанасьевна Сивцева – с. Кысыл-Сыр Намского улуса,
Надежда Олеговна Степанова – с. Дюллюкю Верхневилюйского улуса (района) и Афанасия
Ариановна Конобулова – с. Кемпендяй Сунтарского улуса (района) – родившая и
воспитывающая 10 детей.
Знаком «Материнская слава II степени» награждены матери, родившие и
воспитывающие 8 детей: Ольга Ивановна Алексеева – с. Балагачча Вилюйского улуса
(района), Мария Геннадиевна Андросова – с. Кюль Верхневилюйского улуса (района),
Марфа Иннокентьевна Лыткина – с. Хатас Намского улуса, Намияна Григорьевна
Матаннанова – с. Намцы Намского улуса, Алена Валериевна Николаева – с. Шея
Сунтарского улуса (района), Мария Петровна Павлова – с. Далыр Верхневилюйского
улуса (района).
Знаком «Материнская слава III степени» награждены матери, родившие и
воспитывающие 7 детей: БАЛАГАНЧИК Иванна Васильевна Балаганчик – с. Березовка
Среднеколымского улуса (района), Надежда Ивановна Беляева – с. Терют Оймяконского
района, Дария Дмитриевна Бродникова – с. Туора-Кюёль Чурапчинского улуса (улуса),
Александра Юрьевна Карпова – с. Амга Амгинского улуса (района), Валентина
Афанасьевна Кириллина — с. Ботулу Верхневилюйского улуса (района); Анастасия
Васильевна Корнилова – с. Шея Сунтарского улуса (района), Ирина Николаевна Налесник
– с. Кептин Горного улуса, Арина Сергеевна Осипова – с. Аллага Сунтарского улуса
(района), Валентина Валентиновна Припузова – с. Улах-Ан Хангаласского улуса,
Екатерина Юрьевна Рожина – г. Покровск Хангаласского улуса, Анна Евгеньевна Сосина
– с. Суола Мегино-Кангаласского улуса, Александра Павловна Федорова – с. Хочо
Мегино-Кангаласского улуса.
«В такое непростое время очень важна сплочённость. И ваша сплочённость,
объединение ваших инициатив, ваша забота и тепло дают надежду и силы для будущего
развития. Развития не только в вопросах семейной политики, но и всей республики», –
сказал Андрей Тарасенко, обращаясь к участницам съезда.
Торжественное мероприятие прошло в Саха академическом театре имени П. А.
Ойунского. Всего приняли участие в очно-заочном формате более 500 делегатов со всей
республики и эксперты с других регионов Дальнего Востока.
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