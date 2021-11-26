Многодетные мамы из Чурапчинского улуса награждены знаком «Материнская слава» 😃👏

Две многодетные мамы из Чурапчинского улуса удостоены наград.

Мать 9 детей, жительница с. Чурапча, воспитатель приемной семьи Яна Сивцева награждена знаком «Материнская слава» II степени за особые заслуги в воспитании детей, вклад в укрепление семьи, сохранение и развитие семейных традиций и активную общественную деятельность. Вместе с мужем, главой КФХ «Саргыдай» Сивцевым Станиславом Вячеславовичем воспитывают 2 сыновей, 6 дочерей, 1 подопечного. Достижение главы семьи на трудовом поприще отмечена медалью за вклад в развитие табунного коневодства РС(Я), 2020 г. Яна Ивановна работает воспитателем приемной семьи, занимается воспитанием детей. В 2011 году награждена знаком «Күн күбэй Ийэ» (Материнская слава III степени), 2017 году стала обладателем премии имени Прасковьи Ильиничны Борисовой, за внесение большого вклада в социально-экономическое развитие Чурапчинского улуса.

Мать 7 детей, жительница с. Хоптого Чурапчинского улуса Мотрена Софронова награждена знаком «Материнская слава» III степени за особые заслуги в воспитании детей, вклад в укрепление семьи, сохранение и развитие семейных традиций и активную общественную деятельность. С мужем Софроновым Симоном Анатольевичем, который работает сторожем в Диринской СОШ-Агро им.И.Е. Федосеева-Доосо воспитывают семь несовершеннолетних детей: 3 дочери и 4 сына. Первые пять детей учатся в ДСОШ-Агро им. И.Е. Федосеева-Доосо, две младшие воспитываются дома. Мотрена Петровна – «автоледи», занимается теннисом, обладатель кубка «Эрилик кубога» в 2018 г. Член общественной организации многодетных семей с. Диринг «Алаһа». Семья под ее руководством всегда активно участвует в конкурсах, акциях, соревнованиях, проводимых в селе, среди ТОС. При этом нередко семья занимает призовые места, так в 2019 г. заняла 2 место в конкурсе урожаев «Тиэргэн», Номинант «Бастын сахалыы танас» в МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления «Ыллык» с. Диринг, в 2020 г. обладатели номинации «Самая активная многодетная семья» онлайн конкурса среди ТОС.

Кроме того, председателю Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России», отличнику государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия), заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия) Борисовой Прасковье Петровне присвоен высший государственный Почетный Знак имени Софьи Сидоровой за значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) и многолетнюю активную общественную деятельность.

Награды вручены в ходе торжественной встречи председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко с матерями, награжденными государственными наградами Республики Саха (Якутия) «Высшая благодарность матери», «Мать героиня», «Материнская слава» I, II и III степени, почетным знаком имени Софьи Сидоровой в режиме видео-конференц-связи.