Многодетное семейство белых медведей обнаружено в ресурсном резервате «Курдигино-Крестовая»

Сегодня, в День матери, территорию ресурсного резервата «Курдигино-Крестовая» посетили особенные гости — белая медведица с тремя медвежатами. Многодетная мама прогуливалась недалеко от инспекторского кордона на территории. Госинспекторы Дирекции биологических ресурсов, ООПТ и природных парков Якутии Руслан Слепцов и Вячеслав Слепцов зафиксировали хищников в ходе ежегодного осеннего мониторинга вида.

🐻‍❄️По словам Руслана Слепцова, трое детенышей у одной медведицы – это редкое явление в природе, обычно приплод состоит из 1-2 медвежат. «Сегодняшнее утро у нас оказалось богатым на события, помимо этих трех медвежат, на западной стороне ресурсного резервата мы заметили еще одну семью с двумя медвежатами и помимо них, была замечена медведица с одним малышом. Все хищники выглядят хорошо, упитанность средняя. Море еще не замерзло, поэтому арктические животные сейчас передвигаются по берегу. Напомню, что в прошлом году, на территории РР «Курдигино-Крестовая», мы так же в ходе наблюдения встретили многодетную медведицу с тремя медвежатами», — рассказал старший госинспектор Дирекции.

❄️Данные мониторинга еще раз показывают, что созданная региональная особо охраняемая природная территория свою приоритетную роль по сохранению биологического разнообразия осуществляет в полной мере.