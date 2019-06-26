Многодетная жительница Нюрбы обокрала свою свекровь

Нюрбинским районным судом республики вынесен обвинительный приговор в отношении Альбины Г. за совершение кражи. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на один год шесть месяцев.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что осужденная, поссорившись с сожителем в состоянии алкогольного опьянения, решила уехать к подруге. Зная, что свекровь оставила кошелек в своей комнате, осужденная похитила его и потратила деньги на спиртные напитки и такси.

В апелляционной жалобе адвокат осужденной просил максимально снизить назначенное наказание, указав, что осужденная полностью признала свою вину, положительно характеризуется, в соответствии с распиской добровольно возместила ущерб, имеет на иждивении 5 несовершеннолетних детей.

Суд апелляционной инстанции проверив материалы уголовного дела не нашел оснований для изменения приговора суда 1 инстанции. Приговор вступил в законную силу.