Многодетная семья получила подарок от АК «Железные дороги Якутии»

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» подарила семье Филковых из Томмота ноутбук. В семье пятеро детей, двое из которых учатся в школе №8 города Томмота, а один ребенок – в Алданском политехникуме.

Для многодетной семьи — это огромная техническая поддержка для дистанционного обучения детей в период короновирусной пандемии.

Также Филковы получили от коллектива железнодорожников памятные подарки в связи с 25-летним юбилеем с начала образования компании «Железные дороги Якутии».

Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»