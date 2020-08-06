06.08.2020
11:37
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Общество

Многодетная семья получила подарок от АК «Железные дороги Якутии»

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» подарила семье Филковых из Томмота ноутбук. В семье пятеро детей, двое из которых учатся в школе №8 города Томмота, а один ребенок – в Алданском политехникуме.

Для многодетной семьи — это огромная техническая поддержка для дистанционного обучения детей в период короновирусной пандемии.
Также Филковы получили от коллектива железнодорожников памятные подарки в связи с 25-летним юбилеем с начала образования компании «Железные дороги Якутии».

Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»

Фото: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
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