Многодетная семья получила подарки от молодежи Минкультуры

Специалисты Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) приняли участие в акции по адресной помощи многодетным семьям республики. В предновогодние дни молодые сотрудники ведомства собрали средства, закупили и доставили подарки одной из многодетных семей Якутска.

За Министерством культуры и духовного развития Якутии закреплена многодетная семья Лидии Сергеевны Тимофеевой, проживающей в Якутске. У Лидии Сергеевны трое несовершеннолетних детей. Сотрудники министерства привезли семье продуктовые наборы и новогодние подарки для ребят.

Благотворительная акция «Помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию» проходит ежегодно при поддержке Координационного совета молодых государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия), Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия), Правительства Республики Саха (Якутия).

В этом году от лица министерства культуры участие в акции приняли десять сотрудников: главный специалист отдела социокультурной работы и взаимодействия с муниципальными образованиями Евгений Ефимов, секретарь первой приемной Сардана Ильинова, секретарь второй приемной Анисья Кузьмина, специалист отдела архивного дела Валерий Лопатин, главный специалист отдела профессионального искусства Егор Максимов, главный инженер Александр Сидоров, специалист отдела бюджетного планирования Спиридон Старков, главный специалист отдела организационно-правовой работы Станислав Тихонов, специалист отдела организационно-правовой работы Валерия Федорова и др.