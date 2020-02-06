Многодетная семья нашла поддержку

Региональная общественная приемная Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева после публикации статьи Правозащитного центра Партии об оказании помощи семье Кузнецовых незамедлительно провела выездной прием с участием главы Управы Мархинского округа и помощником депутата Государственной думы РФ Галины Данчиковой.

Хозяйка многодетной семьи Марина Юрьевна – показала бытовые условия проживания, описала как они стали заложниками обстоятельств. Она поведала, что не может отлучаться надолго из дома, так как постоянно вынуждена следить за автономным отоплением, который топится на угле. Не может сопровождать детей в дошкольные и школьные учреждения – младшему ребенку скоро будет 1,5 года, младенец нуждается в постоянном присмотре. И она выразила надежду на решение вопроса с подключением газового снабжения, тогда им было бы намного легче.

Также Марина Кузнецова рассказала что, супруг серьезно болен, его здоровье ухудшается с каждым днем — он стоит на очереди курса химиотерапии.

Когда муж был здоров, семья занималась изготовлением мебели в качестве индивидуального предпринимателя. Тогда они брали займ на развитие предприятия из Фонда поддержки предпринимательства. Теперь эта задолженность лежит тяжким бременем на их плечах. Появились долги за коммунальные услуги, также образовалась задолженность аренды земельного участка по социальному найму. Отец семейства, несмотря на свое здоровье, работает, но половина его доходов взыскивается судебными приставами в счет погашения задолженности. У многодетной семьи временами не хватает средств даже на хлеб(!).

В семье воспитываются шестеро детей: трое из них – школьники. Мама работает в Медцентре и сейчас сидит по уходу за ребенком.

После осмотра условий проживания семьи Кузнецовых в Региональной общественной приемной Дмитрия Медведева было организовано совещание с участием члена Совета Федерации ФС РФ Александра Акимова, представителями органов исполнительной власти, мэрии города Якутск и общественности.

«Многодетная семья оказалась в очень трудной жизненной ситуации, без поддержки им просто не справиться. Нужно сделать все возможное – помогать и решать проблему. Кроме семьи Кузнецовых, еще пять многодетных семей находятся на особом контроле. Есть семьи, которые живут в невыносимых условиях, из-за низкого уровня дохода. Это погорельцы или заложники обстоятельств, и им требуется регулярная поддержка: в подготовке детей к школе, в покупке минимально необходимой бытовой техники, в улучшении жилищных условий, проведении газа или водопровода и во многом другом. Приемная Партии оказывает помощь, чтобы у каждого из них была надежда, и всем миром решать их проблемы», — отметила руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Медведева Д.А. Елена Голомарева.