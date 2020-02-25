Многодетная семья Луковцевых просит о помощи
Многодетная семья Луковцевых из Чурапчи просит неравнодушных жителей Якутии о помощи.
«У нас тяжело заболела наша средняя дочка. Болезнь маленьких детей — это настоящая трагедия, справиться с которой самостоятельно членам семьи бывает не под силу, особенно когда не хватает денежных средств.
Ангелина — четвертый ребенок в семье, ей всего лишь 12 лет. Она учится в 6 классе Чурапчинской средней школы им. С А. Новгородова.
Ангелина активная, весёлая добрая отзывчивая девочка. Ребенок на наших глазах за мгновенье заболела, состояние катастрофически быстро ухудшается. При обследовании в РБ1-НЦМ 18 февраля 2020 года поставили страшный диагноз: Неверифицированная опухоль ствола головного мозга: Глиома ствола мозга (злокачественная опухоль). В Якутске нет возможности получить лечение.
Состояние нашей Ангелины требует незамедлительного обращения в специализированную клинику. Идет консультация, переговоры с различными клиниками России и зарубежья. Каждый день, каждый час на счету.
Просим помочь материально на обследование и лечение нашей Ангелины.
Помогите, пожалуйста, спасти нашу дочь».
Мама Луковцева Мария Михайловна
Карта АЭБ: 4278 4300 0055 8813
Номер телефона не привязан
Бабушка Луковцева Анастасия Дмитриевна:
Сбербанк:
5469 7600 1174 4473
Номер телефона привязан: 89142616403
Родная сестра мамы Попова Ирина Михайловна:
Сбербанк:
4279 3610 0005 4363
Номер телефона привязан: 89142896613
Алмазэргиэнбанк:
4278 4300 0067 5260
+7 (999) 174-67-82