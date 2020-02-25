25.02.2020
17:17
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Общество

Многодетная семья Луковцевых просит о помощи

Многодетная семья Луковцевых из Чурапчи просит неравнодушных жителей Якутии о помощи.

«У нас тяжело  заболела наша средняя дочка. Болезнь маленьких детей — это настоящая трагедия, справиться с которой самостоятельно членам семьи бывает не под силу, особенно когда не хватает денежных средств. 

Ангелина — четвертый ребенок в семье, ей всего лишь 12 лет. Она учится в 6 классе Чурапчинской средней школы им. С А. Новгородова. 

Ангелина активная, весёлая добрая отзывчивая девочка. Ребенок на наших глазах за мгновенье заболела, состояние катастрофически быстро ухудшается. При обследовании в РБ1-НЦМ 18 февраля 2020 года поставили страшный диагноз:  Неверифицированная опухоль ствола головного мозга: Глиома ствола мозга (злокачественная опухоль). В Якутске нет возможности получить лечение. 

Состояние нашей Ангелины требует незамедлительного обращения в специализированную клинику. Идет консультация, переговоры с различными клиниками России и зарубежья. Каждый день, каждый час на счету. 

Просим помочь материально на обследование и  лечение нашей Ангелины.

Помогите, пожалуйста, спасти нашу дочь».

Мама Луковцева Мария Михайловна 

Карта АЭБ: 4278 4300 0055 8813
Номер телефона не привязан 

Бабушка Луковцева Анастасия Дмитриевна:

Сбербанк:
5469 7600 1174 4473 
Номер телефона привязан: 89142616403 

Родная сестра мамы Попова Ирина Михайловна:

Сбербанк:
4279 3610 0005 4363
Номер телефона привязан: 89142896613 

Алмазэргиэнбанк:
4278 4300 0067 5260

Источник: Луковцева Мария
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