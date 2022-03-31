Многодетная семья из Якутии подключилась к газу по социальной газификации

Семья Воловик из Вилюйского улуса благодаря программе социальной газификации подключилась к сетевому газу незадолго до наступления нового 2022 года. Семья с пятью детьми также воспользовалась государственной субсидией на выполнение работ внутри участка.

Сергей Воловик построил двухэтажный дом на своем участке несколько лет назад в селе Тасагар, это в 55 километрах от города Вилюйска. Когда они обратились в газовый участок с вопросом о возможности подключения, специалисты сделали расчет – для технологического присоединения требовалось строительство почти 150 метров газопровода, а это порядка 400 тысяч рублей по стандартизированной ставке.

-Такую сумму мы осилить не могли, ведь помимо распределительной сети нужно еще было купить котел, обеспечить готовность сети газопотребления внутри участка. У нас была железная печь для дров, которая сильно дымила. Помню, что даже был случай, когда мы чуть не отравились угарным газом, – вспоминает хозяин дома.

Семья продолжала отапливать дом дровами до наступления зимы 2021 года. С осени в республике начала полным ходом реализовываться объявленная Владимиром Путиным программа социальной газификации, которая отменила плату за подведение газа к земельному участку россиян. Так, Воловик незамедлительно начали сбор документов, у семьи не оказалось готовой выписки на дом.