Многодетная семья из Якутии подключилась к газу по социальной газификации
Семья Воловик из Вилюйского улуса благодаря программе социальной газификации подключилась к сетевому газу незадолго до наступления нового 2022 года. Семья с пятью детьми также воспользовалась государственной субсидией на выполнение работ внутри участка.
Сергей Воловик построил двухэтажный дом на своем участке несколько лет назад в селе Тасагар, это в 55 километрах от города Вилюйска. Когда они обратились в газовый участок с вопросом о возможности подключения, специалисты сделали расчет – для технологического присоединения требовалось строительство почти 150 метров газопровода, а это порядка 400 тысяч рублей по стандартизированной ставке.
-Такую сумму мы осилить не могли, ведь помимо распределительной сети нужно еще было купить котел, обеспечить готовность сети газопотребления внутри участка. У нас была железная печь для дров, которая сильно дымила. Помню, что даже был случай, когда мы чуть не отравились угарным газом, – вспоминает хозяин дома.
Семья продолжала отапливать дом дровами до наступления зимы 2021 года. С осени в республике начала полным ходом реализовываться объявленная Владимиром Путиным программа социальной газификации, которая отменила плату за подведение газа к земельному участку россиян. Так, Воловик незамедлительно начали сбор документов, у семьи не оказалось готовой выписки на дом.
- Это одно из главных обязательных требований социальной газификации – наличие зарегистрированного домовладения: земельного участка и объекта капитального строительства. При этом дом должен быть жилого назначения. К сожалению, нередки случаи, когда заключение договора о бесплатном подключении откладывается именно по этой причине, – поясняет начальник Вилюйского эксплуатационного газового участка Георгий Петров. На сегодняшний день в участке более у более чем 30 заявок не хватает правоустанавливающих документов.
Таким образом, полностью готовый пакет документов семья подала 8 ноября, 19 ноября договор был заключен. Строительно-монтажные работы завершились к 15 декабря. Воспользовавшись государственной субсидией для малоимущих по линии Министерства труда и социальной защиты РС(Я), они также получили 100 тысяч рублей на внутренние работы и перед Новым годом в доме семьи состоялся пуск долгожданного газа.
- «Сахатранснефтегаз» произвел работы очень быстро. Получается, первую зиму мы уже прозимовали в нашем теплом доме. Мы действительно очень долго ждали прихода газа в дом и рады, что такая нужная мера поддержки граждан действительно сработала для нас, – поделился Сергей Воловик.
Как рассказал Георгий Петров, активная работа по социальной газификации в улусе продолжается. Всего по Вилюйскому району порядка 85 домовладений в 14 населенных пунктах подпадают под критерии социальной газификации. Поступила 51 заявка, по 19 договорам обязательства со стороны регионального оператора газификации АО «Сахатранснефтегаз» исполнены.
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