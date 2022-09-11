Многодетная семья из Мархи переехала в новый дом

Сегодня, 11 сентября 2022 г., прошло вручение ключей от нового дома для многодетной семьи из Мархи.

Ранее, 31 мая 2022 г., в Региональную общественную приемную на личном приеме Главы Республики Саха (Якутия) обратилась Сергеева Т.В. с просьбой о помощи в ремонте дома. Каждую весну затапливает дом. Женщина с детьми сами откачивали воду подручными средствами, ведрами, тазами и т.д, вода сразу же через сутки поступала в дом. Из-за сырости дети постоянно болели.

По итогам встречи Айсен Николаев поручил помочь семье сделать ремонт дома – утеплить его, поднять полы и обшить стены внутри. Поскольку на данном участке в Мархе затапливает не один дом, вопрос был дополнительно рассмотрен с местной администрацией.

2 июня Секретарь Якутского Регионального отделения всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Айсен Николаев проверил исполнение своего поручения, данного по итогам приема граждан в общественной приемной. Во время посещения руководитель Регионального исполнительного комитета Якутского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» Руслан Платонов предложил построить новый дом, так как в ходе осмотра жилья стало понятно, что фундамент и полы здания сгнили — вода все равно будет подниматься каждую весну.

«- Как руководитель выражаю огромную благодарность всем участникам строительства дома, я увидел своих коллег, партийцев и соратников с абсолютно другой стороны – это бесподобный пример смелости и добра по отношению к людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Отрадно, что дети будут теперь жить в тепле и хороших условиях. Пожелаем семье крепкого здоровья и благополучия!» — сказал Руслан Михайлович.

«- хочу поблагодарить ребят из ППОС СВФУ, Молодую гвардию «ЕДИНОЙ РОССИИ», наших спонсоров Петра Вячеславовича Алексеева, генерального директора Строительного рынка Ивана Ивановича Данилова, Айхала Ивановича Габышева и всем кто не был в стороне. Искренне желаю чтобы дети выросли здоровыми, счастливыми людьми, чтобы в новом доме было всегда тепло и уютно!» — добавил заместитель Секретаря ВПП Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по работе с молодежью, член Президиума ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петр Петрович Черкашин.

«- мы очень рады, что к юбилею города Айсен Сергеевич подарил дом для многодетной семьи, в которой проживают две сестры и их семеро детей. Дом построен силами партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,со всеми приёмными районов, вместе с предпринимателями города Якутска собрали финансовые средства для строительных материалов. По заданию Айсена Сергеевича и под руководством Руслана Михайловича построили красивый и уютный дом за короткий срок. В будущем хочется чтобы в каждом муниципальном образовании, по таким семьям была оказана помощь. Спасибо министерству образования и науки, министерству труда и социального развития, окружной администрации города Якутска, детскому саду «Прометей» и школам за помощь в благоустройстве дома. Пожелаю этой семье счастья и процветания, пускай детишки растут здоровыми и в уюте!» — заключила руководитель Региональной общественной приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева Елена Христофоровна Голомарева.

По поручению Айсена Сергеевича Николаева, семья Тирской Е.А. и Сергеевой Т.В. получили ключи от нового дома, построенный из современных композитных материалов, который за короткое якутское лето возведен под руководством Руслана Михайловича Платонова, при непосредственном личном участии Черкашина Петра Петровича. Дом построен при поддержке и финансовой помощи членов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутатов Государственного Собрания «Ил Тумэн» Республики Саха (Якутия) и Якутской городской Думы, местных отделений партии, местных общественных приемных партии, предприятий и организаций республики.