Многодетная семья из Хангаласского района встретит Новый Год в новом доме

В рамках рабочей поездки в Хангаласский район Председатель Правительства Якутии Андрей Тарасенко и министр труда и социального развития Елена Волкова побывали в гостях у многодетной семьи Петровых, живущих в селе Чапаево. Наступающий 2022 год семья собирается встретить в своём новом доме.

На днях Петровы собираются въехать в свой частный дом в Октёмцах, который построили на средства государственной программы по обеспечению жильем многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей. Дом площадью 115 кв. м. многодетная семья построила на выделенные 2 миллиона 800 тыс. рублей. Газовое отопление и электросети подключены – дом полностью готов к въезду. С наступающим Новым Годом и будущим новосельем гости поздравили радушных хозяев. Андрей Тарасенко вручил детям сладкие, а родителям памятные подарки.

Саргылана Семеновна и Вячеслав Иннокентьевич воспитывают четырёх сыновей и дочь. Двое старших детей окончили школу, трое младших – школьники. Активно участвуют в общественной жизни образовательного учреждения, посещают различные кружки.

Саргылана Семеновна заботливая, любящая мать, хорошая хозяйка. Как мать большого семейства, учит своих детей к труду, у всех детей есть обязанности по дому, дети развивают свои таланты и способности. Она занимается воспитанием детей, ведёт домашнее хозяйство. Муж, Вячеслав Иннокентьевич, является ИП, занимается частным извозом.

Напомним, что с начала реализации программы поддержки (с 2012 года) улучшили свои жилищные условия 604 семьи с пятью и более детьми, общая сумма поддержки составила 1.5 млрд рублей. Несмотря на вложенные средства, сохраняется достаточно высокая потребность в дополнительных средствах для обеспечения существующей очереди на данную программу. Глава республики Айсен Николаев @nikolaev_aisen в своем послании в адрес Государственного собрания (Ил Тумэн) 15 декабря 2021 года поставил задачу перед Правительством Якутии проработать дополнительные механизмы и решить вопрос с очередностью на эти выплаты в ближайшие 5 лет.

Кроме того, Главой республики предложено поддержать семьи с пятью и более детьми, полностью освободив их от налога на имущество физических лиц.