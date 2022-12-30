Глава республики Айсен Сергеевич Николаев в год 100-летия со дня образования ЯАССР объявил 2022 год Годом матери. Образ матери – прародительницы рода и хранительницы очага — издавна почитается и оберегается якутским народом.

«В счастье всех матерей Якутии заключается счастье всего общества. Это наша важнейшая ценность и нравственная опора для успешного развития в настоящем и будущем. Неизмеримы затраты её душевных сил, направленных на обеспечение тепла и благополучия в доме, достойное воспитание своих детей, создание условий для их успешного будущего — подчеркнул Глава в своем послании Государственному собранию Ил Түмэн.

26 — 27 декабря 2022 года на базе Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II состоялся республиканский конкурс «Многодетная мама – педагог» как подведение итогов и завершающее мероприятие Года матери в республике.

Кафедра воспитания и дополнительного образования ИРО и ПК приняла заявки от 21 многодетных матерей – педагогов из 13 улусов: Томпонского, Мегино-Кангаласского, Алданского, Булунского, Кобяйского, Олекминского, Сунтарского, Вилюйского, Верхневилюйского, Нюрбинского, Горного, Усть-Янского, Оленёкского эвенкийского национального округа и ГО «город Якутск».

Участницы конкурса, имеющие от 3 до 11 детей, с честью выдержали испытания и доказали, что являются блестящими профессионалами своего дела, настоящими педагогами и ответственными, любящими и любимыми мамами. После двухдневных жарких баталий Абсолютным победителем республиканского конкурса стала Харитонова П.А., учитель математики МБОУ «Майинская СОШ им.В.П.Ларионова с УИОП» Мегино-Кангаласского улуса, мать 5 детей.

Дипломои I степени награждена Максимова Т.П., педагог МБУ ДО «Центр дополнительного образования им. Л.Е.Лукиной» Горного улуса, мать 8 детей.

Диплома II степени удостоена Сидорова С.С., зам директора по ВР МБОУ «Сасыльская СОШ им.Е.Е.Протопопова» Томпонского улуса, мать 5 детей.

Диплом III степени вручён Банчиной А. А., учителю якутского языка и литературы МБОУ «Кыллахская СОШ им. А.Л.Бахсырова» Олекминского улуса, матери 3 детей.

Государственное Собрание «Ил Түмэн» наградило Почетной грамотой Максимову Т.П., педагога МБУ ДО «Центр дополнительного образования им. Л.Е.Лукиной» Горного улуса, маму 8 детей.

Высшая награда ИРО и ПК , звание «Методист Якутии», присвоено Осиповой В.З., методисту МБУ ДО «Центр народной педагогики им.К.С.Чиряева» Верхневилюйского улуса, матери 11 детей.

Знак ИРОиПК «Верность профессии» вручён Тутукаровой У.Ю., учителю математики МБОУ » I Кюлетская СОШ им.П.А.Павлова» Вилюйского района, маме 7 детей.

В знак признания заслуг и творческого начала как на работе, так и в семье, все матери-конкурсантки стали обладателями различных креативных номинаций и награждены Сертификатами Рескома профсоюза работников образования и науки, памятными призами Министерства образования и науки РС(Я), памятными значками ИРО и ПК.

«Профессиональные и общественные инициативы женщин обязательно должны осуществляться как генератор нашего движения вперед. В Год матери мы должны поднять в обществе широкую волну уважения к женщине, уважения к матери», — добавил Глава в своей речи.

Конечно же, мама, которая, прежде всего — любимая женщина, умеет хранить тепло домашнего очага и одарить этим теплом всю свою семью. Очаг там, где царит любовь, а вместе с нею всё по силам, и семья готова справиться с любыми проблемами, смело смотреть в будущее, радоваться жизни во всех её проявлениях, радоваться каждому новому дню, зная, что есть в мире этот замечательный и добрый человек –Мама!

Спасибо вам, наши милые женщины, наши коллеги, за ваш нелегкий материнский труд, терпение и душевную щедрость!