27.12.2022
18:29
1903
Политика
Многие бойцы избегают публичности — АГиП Якутии
На днях в якутском Whatsapp распространилось фото военнослужащих, прибывших в Якутск из зоны СВО. Его прислали и наши читатели: «Раненых солдат никто не встречает, хотя они самые настоящие герои. Прибыли в отпуск по ранению».
Сегодня руководитель управления специальных программ АГиП Якутии Андрей Никифоров прокомментировал сообщения, сославшись на то, что «многие бойцы не хотят публичности. Военнослужащие мотивируют это тем, что контракт еще не завершен, информационная война и излишняя публичность в интернете повышают риски». По словам чиновника, власти республики в контакте с каждым военнослужащим и их семьями.
Фото: Whatsapp
Источник: Телеграм
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
27.12.2022
0
64
27.12.2022
0
125
27.12.2022
0
298
27.12.2022
0
1873
27.12.2022
0
155
27.12.2022
0
190
27.12.2022
0
479
27.12.2022
0
808
27.12.2022
0
195
27.12.2022
0
355
27.12.2022
0
366
27.12.2022
0
346
27.12.2022
0
1538
27.12.2022
0
292
27.12.2022
0
434
27.12.2022
0
537
27.12.2022
0
298
27.12.2022
0
329
27.12.2022
0
201
27.12.2022
0
402
27.12.2022
0
1130
27.12.2022
0
651
27.12.2022
0
390
27.12.2022
0
943
27.12.2022
0
287
27.12.2022
0
328
27.12.2022
0
394
27.12.2022
0
2741
27.12.2022
0
656
27.12.2022
0
922
27.12.2022
0
676
27.12.2022
0
1431
27.12.2022
0
522
27.12.2022
0
923
27.12.2022
0
1001
27.12.2022
0
1591
27.12.2022
0
3277
27.12.2022
0
831
27.12.2022
0
2350
27.12.2022
0
1818
27.12.2022
2
3349
27.12.2022
0
865
27.12.2022
0
849
27.12.2022
0
1567
27.12.2022
0
10586
26.12.2022
0
498
26.12.2022
2
940
26.12.2022
1
943
26.12.2022
0
350
26.12.2022
1
928
26.12.2022
0
1152
26.12.2022
0
531
26.12.2022
0
314
26.12.2022
0
968
26.12.2022
0
693
26.12.2022
0
1044
26.12.2022
0
399
26.12.2022
0
342
26.12.2022
0
463
26.12.2022
0
3389
ТОП НОВОСТИ
23.12.2022
Лучший комментарий
16
102682
26.12.2022
Лучший комментарий
20
27246
22.12.2022
0
18335
23.12.2022
0
16927
22.12.2022
0
14097
24.12.2022
0
13421
25.12.2022
0
12547
23.12.2022
15
11051
25.12.2022
0
10726
Добавить комментарий