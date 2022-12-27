27.12.2022
18:29
1903

Политика

Многие бойцы избегают публичности — АГиП Якутии

На днях в якутском Whatsapp распространилось фото военнослужащих, прибывших в Якутск из зоны СВО. Его прислали и наши читатели: «Раненых солдат никто не встречает, хотя они самые настоящие герои. Прибыли в отпуск по ранению».

Сегодня руководитель управления специальных программ АГиП Якутии Андрей Никифоров прокомментировал сообщения, сославшись на то, что «многие бойцы не хотят публичности. Военнослужащие мотивируют это тем, что контракт еще не завершен, информационная война и излишняя публичность в интернете повышают риски». По словам чиновника, власти республики в контакте с каждым военнослужащим и их семьями.

Фото: Whatsapp
Источник: Телеграм

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