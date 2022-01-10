10.01.2022
23:34
198

Общество

Мнения о нападении бродячих собак в Якутске

Произошедшее 29 декабря в Якутске смертельное нападение бродячих собак на преподавателя СВФУ, вызвало огромный резонанс в Якутии и за её пределами. Мы собрали разные мнения (комментарии) из нескольких публикаций на эту тему. Чтобы наши читатели имели представление, кто поддерживает существующий в настоящее время «собачий» закон, и кто против него.

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх