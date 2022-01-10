Мнения о нападении бродячих собак в Якутске

Произошедшее 29 декабря в Якутске смертельное нападение бродячих собак на преподавателя СВФУ, вызвало огромный резонанс в Якутии и за её пределами. Мы собрали разные мнения (комментарии) из нескольких публикаций на эту тему. Чтобы наши читатели имели представление, кто поддерживает существующий в настоящее время «собачий» закон, и кто против него.