Мнение: Женщины после сорока несколько обделены вниманием…

Мнение акушера-гинеколога: «Женщины после сорока несколько обделены вниманием… «. Орхидея – цветок нежный и утонченный и дарят его только женщинам. Может быть, поэтому поликлиника №1 и ее главный врач Алевтина Эверстова решили так назвать кабинет женской консультации для женщин старше 40 лет.

В апреле Минздравом республики в партнерстве с лечебными учреждениями республики и города запущен информационный скрининговый проект «Женское здоровье», нацеленный на сохранение и укрепление здоровья женщин разного возраста. Надо сказать, проект с большим воодушевлением встречен горожанками. Сегодня женщины понимают, что для того, чтобы воспитывать здоровое будущее поколение, они сами должны вести здоровый образ жизни, следить за своим здоровьем, заботиться о нем.

На здоровье женщин возраста 40+ нацелен проект поликлиники №1 города Якутска и ее главного врача Алевтины Эверстовой «Орхидея». Презентован проект в апреле и рассчитан на гинекологическое и эндокринологическое сопровождение, прием в кабинете комплексного обследования ведут акушеры-гинекологи поликлиники.

Узнав, что очередной прием врачей в «Орхидее» начнется в 10 часов, я пришла пораньше и до того, как начался прием пациенток, поговорила с врачами акушерами-гинекологами Александрой Лукачевской и Татьяной Максимовой о работе кабинета.

— Женское здоровье после сорока может быть омрачено климактерическими синдромами, — поделилась своими мыслями Александра Владимировна. — Чтобы избежать симптомы старения, женщине необходимо вовремя обследоваться, подумать о продлении переходного периода и не доводить состояние до тяжелых заболеваний. Это очень актуальная тема для женщин. Женщины после сорока лет несколько обделены вниманием, женские консультации больше работают с беременными, поэтому наш главный врач внедрила в Якутске проект «Орхидея». Нас сейчас двое – врач акушер-гинеколог и акушерка, начали мы принимать 4 апреля и за это время прияли 106 женщин, повторно обратились – 56. В среднем это примерно пять женщин в день. Выявлено довольно много заболеваний, в основном это миома матки, кисты яичников, эрозия шейки матки, фиброаденоз молочных желез, полипы цервикального канала, дисплазия второй степени, обращаются женщины с климактерическим синдромом, вегетососудистыми нарушениями, урогенитальными жалобами.

— Первоначально мы проводим осмотр, анализы, а на повторный прием женщины приходят к нам на консультацию, — дополняет коллегу Татьяна Владимировна. — Также мы проводим в этом кабинете ЭКГ, делаем забор на общий анализ крови, на сахар и онкомаркеры, направляем по показаниям на гормоны.

— К кому чаще всего направляете женщин дальше?

— Направляем к узким специалистам, к маммологу, онкологу, эндокринологу, терапевту для дальнейшего наблюдения, обследования, к участковым врачам-гинекологам.

— Что в планах?

— Мы планируем расширяться, условия для этого есть, планируем взять второго постоянного врача, чтобы охватить своими консультациями как можно больше женщин.

В кабинете врачей стоит в вазе сиреневая орхидея – знак уважения и величия, что говорит о том, что хозяйки настроены позитивно и им можно доверять.