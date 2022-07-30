Мнение: Причины отказа в регистрации надуманы сторонниками Тихонова

«Уолбутун Потаповтаах туората сатыыллар..», “Буолар – буолбат уҥсүү түһэрэн быыбарга кытыннарбат оҥоро сатыыллар, “ТИК кандидаппытын соруйан бүтэһигэр тиийэ регистрациялаабакка тарда сылдьар, үлэлии олорор улуус былааһа бары ньыманан Тихоновы быыбартан тохтото сатыыр», “Систиэмэни тохтотор соҕотох биир суол баар – Тихоновы баһылыгынан талыы”, “…эдэр тахсан эрэр салайааччыны өйөөбөккө, мэһэйдэри оҥорон буолаары турар быыбарга кыттыбат гына үлэ ыыталлара мөлтөх быһыы дии саныыбын”, “Тихоновы иккиһин тохтото сатаатылар да тиистэрэ хоппото буолуо».

В переводе на русский язык означает: «Нашего человека (парня) пытаются отстранить», «Подают необоснованные жалобы, чтобы не допустить его к выборам», «ТИК до последнего тянет, не регистрирует нашего кандидата», «Нынешняя власть улуса всеми методами пытается остановить Тихонова от участия в выборах», «Остановить систему можно только одним путем (способом) – выбрать Тихонова главой», «…считаю слабым (подлым) поступком то, что молодой перспективный руководитель не поддерживается, проводится работа по созданию препятствий (препонов) по недопущению его участия в выборах», «Второй раз попытались остановить Тихонова, но он им не по зубам».

Это все — выдержки из ватсап сообщений сторонников Дмитрия Ивановича Тихонова – главы с.Майя, который желает пройти регистрацию в ТИК в качестве кандидата на должность главы Мегино–Кангаласского района. Не отстают от его сторонников и некоторые телеграмм каналы и сайты, возможно сотрудничающие с Тихоновым: «В Мегино-Кангаласском улусе происходит настоящий произвол, куда только смотрит республиканская прокуратура и ЦИК РФ», «Все эти попытки противостоять выдвижению на выборы Д.Тихонова говорят о недальновидности республиканских властей» и т.д и т.п.

Наверно каждый смог заметить, сколько патетики, эмоций, страсти вложено в эти отрывки из сообщений сторонников Дмитрия Ивановича Тихонова. Что ж, можно поаплодировать его политтехнологу и пиарщикам! Молодцы, ребята! В этот раз вы неплохо справились со своей задачей – слепить из Тихонова образ гонимого, притесняемого властями улусными и республиканскими, «преемником нынешней власти» Потаповым, бунтаря против системы, жертвы, которого пытаются обидеть и не допустить до участия в выборах. Все это правильно и рассчитано на то, что наш народ встанет и заступится, проголосует за него лишь бы наказать «виновных», то бишь тех, кто у власти. Но, если призадуматься на минуточку, то расчет на «надавить на жалость народа» или надеяться на протестное настроение, не совсем верно. Потому что, все — таки, господа пиарщики и политтехнологи Тихонова, народ — не дурак. И вполне способен понять, кто есть кто.

Если прибегнуть к сравнению, бывают разные семьи – есть те, кто любит раскачиваться на эмоциональных качелях – бурно выясняющие отношения между собой, затем также бурно мирящиеся и демонстрирующие всему миру как они счастливы и все у них отлично. А есть те, кто на первый взгляд скучноваты – рожают, воспитывают детей, работают, ничего такого у них не происходит, живут, работают, затем у них появляются внуки, правнуки. В итоге «скучноватые», но стабильные, уравновешенные семьи из второй категории чаще доживают вместе до серебряной, а то и до золотой свадьбы. Вы скажете «а при чем тут семьи и выборы?». А при том, что кандидаты, претендующие на должность главы Мегино-Кангаласского улуса тоже разные и не похожие друг на друга. Далеко за примерами ходить и не понадобится. Можно вспомнить и сравнить поведение двух основных претендентов на пост главы улуса Тихонова и Потапова на весеннем праймеризе и далее в ходе выдвижения и регистрации в ТИК в качестве кандидата. Насколько помнится, кое – кто из них, а именно Тихонов сначала заявил об участии в праймеризе, потом передумал, мотивировав свой отказ тем, что 4 модель праймериза его не устраивает, хотя он тоже, как и Потапов, давно является членом партии «Единая Россия» и не мог не знать о правилах, которые царят в поддерживаемой им партии. К слову сказать, весной праймериз проходил в 16 районах республики, но нигде и никто из претендентов на различные должности, кроме Тихонова, демонстративно не отказался от участия в праймеризе. Вспомним также летнее «шоу» с первой подачей документов в ТИК, когда Тихонов подал и забрал их обратно, а СМИ написали об этом, но он призвал всему этому не верить. И, вот сейчас, когда ТИК, а не Штаб в поддержку Потапова, не допустил его регистрацию в качестве кандидата на должность главы улуса в связи с тем, что подписные листы самовыдвиженца Тихонова были заполнены работниками администрации с.Майя, которым закон запрещает это делать, поднялся такой «вой», будто «хорошего» парня необоснованно, обижают, отстраняют и всячески преследуют «нехорошие» люди в лице сторонников Потапова. Хотя эти так называемые его сторонниками «надуманные» причины для отказа в регистрации получается «надуманы» ими же самими, так как закон нарушили именно они сами. Выявив нарушения, ТИК Мегино-Кангаласского района не стала их игнорировать. Прогнозировать что предпримет республиканская ЦИК пока рано. Поживем – увидим. Однако заметим, что ТИК и республиканская ЦИК подчиняются только букве закона и работают строго в соответствии с российским законодательством.

А так создается впечатление, что ажиотаж вокруг персоны Тихонова лишь на руку ему и его сторонникам, которым кажется нечем выделиться, привлечь к себе внимание, кроме как создавать этот информационный шум и будоражить эмоции своих земляков. В общем, шоу продолжается!

Для объективности следует отметить, что ТИК Мегино-Кангаласского района отказала в регистрации по причине выявленных нарушений также 4 другим претендентам на различные должности в улусе, но никто из них вокруг себя ореол обиженного не додумался создать.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.



