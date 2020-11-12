Мнение эксперта. Зоя Божевольная о налоге для самозанятых

Специальный налоговый ражим на профессиональный доход, который ещё называют налогом для самозанятых действует на территории Якутии с 1 июля 2020 года. Но несмотря на то, что количество зарегистрированных самозанятых в Якутии по данным ФНС России превысило более 2,8 тысяч человек многие всё же относятся к новому налоговому режиму с настороженностью.

Сегодня независимый эксперт, кандидат экономических наук и руководитель компании «BiZinvest14» Зоя Божевольная поделилась своим мнением касательно налога для самозанятых.

Эксперт награждена почетной грамотой государственного Собрания «Ил Тумен» за заслуги в области социально-экономического развития Республики Саха (Якутия); благодарностью Якутской городской думы за вклад в подготовку высококвалифицированных кадров в системе высшего образования на территории ГО «г. Якутск»; почетной грамотой Фонда развития предпринимательства Республики Саха (Якутия) за вклад в реализацию мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия).

Кроме того, под её руководством организована онлайн-школа финансов и бизнес-планирования. Реализовано более 17 направлений подготовки специалистов по финансовому управлению. Также она является автором двух учебных пособий с грифом Минобрнауки РФ.

— Зоя Анатольевна, расскажите о деятельности вашей компании.

— Основная сфера деятельности компании «BiZinvest14» – это финансовый консалтинг. Нами выполнено более 400 различных работ для предприятий всех отраслей народного хозяйства (бизнес-планы, ТЭО, программы и стратегии), реализовано восемь государственных контрактов. Мы помогаем начинающим и действующим предпринимателям разобраться в финансах бизнеса и привлечь финансирование, также активно работаем с рядом крупных компаний Якутии в вопросах финансового планирования.

Чаще всего к нам обращаются за разработкой бизнес-планов, стратегии развития бизнеса и по вопросам финансового анализа. Все консультации у нас бесплатны. Кроме того, предприниматели могут пройти обучение по финансам и бизнес-планированию в нашей онлайн-школе, получить необходимые знания в разработке форм финансовой отчётности, в понимании принципов управления финансами, после курсов они смогут самостоятельно привлекать финансы извне в банках и фондах, принимать взвешенные решения, касающиеся финансов бизнеса.

— Что изменилось с введением налога на профессиональный доход? К вам поступали заявки от самозанятых?

— Вот уже в течение нескольких месяцев к нам обращаются предприниматели за консультацией по вопросу самозанятости. Начать здесь, действительно, следует с изучения вопроса о том, кто же такие самозанятые.

Итак, режим самозанятых введен федеральным законом ФЗ №-422 и будет правильнее называть самозанятых лицами, применяющими налог на профессиональный доход. То есть, самозанятость – это специальный налоговый режим для людей, которые ведут деятельность самостоятельно.

Здесь стоит пояснить, что когда мы говорим о самозанятости, то речь идет только о предпринимательской деятельности. То есть, если человек зарегистрирован как самозанятый и продает личное имущество (например, квартиру, машину), то режим самозанятого здесь не действует. Еще один пример – по законодательству человек может совмещать деятельность в качестве самозанятого с работой по трудовому договору, но такая работа не будет считаться деятельностью самозанятого.

— Кому больше всего подойдет новый налоговый режим?

— Чтобы ответить на этот вопрос, я предлагаю провести небольшой сравнительный анализ, через призму сопоставления статуса самозанятого со статусом индивидуального предпринимателя. И тогда будет проще понять подходит ли именно вашему делу налог на профессиональный доход.

Ведь, как показала практика, предпринимателей именно это чаще всего интересует. Когда ко мне на консультацию приходит действующий предприниматель, то его интересует вопрос «Стоит ли мне оставаться в статусе ИП или лучше перейти на режим самозанятого?» А тот, кто только планирует начать свое дело, всегда спрашивает: «Стоит ли мне регистрироваться как самозанятому или проще зарегистрироваться как ИП?»

Я только напомню, что самозанятыми могут быть физические лица (граждане РФ), а также ИП.

ИП могут быть граждане РФ, иностранные граждане или лица без гражданства, но имеющие право временно или постоянно проживать на территории РФ.

— Имеются ли ограничения по видам деятельности?

— У самозанятых есть такие ограничения. О том, кто не может быть самозанятым, прописано в ст. 4 ФЗ №-422. Если кратко, то самозанятыми не могут быть те, кто работает с подакцизными товарами и товарами, подлежащими обязательной маркировке; лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением, продажи имущества, использовавшегося в личных нуждах; лица, занимающиеся добычей и реализацией полезных ископаемых; лица, ведущие деятельность в интересах другого лица на основе договора поручения, договоров комиссии или агентских.

У ИП на УСН ограничений практически нет, они минимальны (см. в ст. 346.12 НК).

— Имеются ли ограничения по доходам?

— У самозанятых такое ограничение есть, оно составляет 2,4 миллиона рублей в календарный год, то есть это, примерно, 200 тыс. руб. в месяц.

У ИП такого ограничения нет. Такие ограничения вводятся лишь при использовании специальных налоговых режимов. Так, при применении упрощенной системы налогообложения ограничения по выручке на 2020 г. составляют 150 млн. руб., это также за календарный год. С 2021 г. данное ограничение вырастет до 200 млн. руб., но с такой оговоркой – в том квартале, в котором доход превысил 150 млн. руб., налог надо будет платить по повышенной ставке. Но это уже предмет другого разговора. К ИП, применяющему патентную систему налогообложения, применяется ограничение по выручке в 60 млн. руб.

— Имеются ли ограничения по сотрудникам?

— У самозанятых возможности иметь сотрудников нет. Деятельность он имеет право осуществлять только самостоятельно. Никаких трудовых договоров ни с кем не должно быть заключено. При этом, самозанятый не лишен возможности заключать гражданско-правовой договор, например, с ИП, с организациями или с другими самозанятыми, но в штат никого брать нельзя.

ИП имеет право набирать в штат сотрудников: при патентной системе – до 15 человек, при УСН – до 100 человек

— Какая ставка налога действует?

— Для самозанятого действует две ставки: 4% – это если вы получаете доходы от физических лиц, 6% – если от ИП и юридических лиц.

Здесь лучше сравнить с ИП, который применяет УСН с базой «доходы». В Якутии Законом о налоговой политике установлены дифференцированные ставки: от 0% до 6%. Здесь есть несколько нюансов или я бы сказала преимуществ для ИП. Так, ИП, применяющий упрощенную систему с базой доходы, имеют право снизить сумму налога на величину страховых взносов (в полном объеме, если такой ИП не имеет наемных сотрудников, и на 50%, если наемные сотрудники у ИП есть). Получается, что некоторые ИП без сотрудников могут вообще не платить налог.

— Имеются ли другие выплаты, например, неналоговые?

— Данный вопрос касается страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование (ОПС и ОМС).

У самозанятого таких страховых взносов нет, а у ИП есть. Каждый ИП обязан платить страховые взносы. На 2020 г. фиксированная величина страховых взносов составляет 32 448 руб. на ОПС и 8 426 руб. на ОМС. Помимо этого, ИП обязан уплатить в ПФР 1% с дохода, превысившего в календарный год 300 тыс. руб.

— На какой территории можно работать?

В ФЗ №-422 указано, что самозанятым данный режим применять можно по месту деятельности. То есть, там, где вы фактически работаете, в том регионе и смотрите, есть ли режим самозанятых или нет. В Якутии он есть. Здесь вопрос, на самом деле возникает у тех, кто оказывает услуги дистанционно. Например, я провожу онлайн-курсы для слушателей по всей России и бизнес-планы у нас заказывали предприниматели из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и других городов. Нахожусь в г. Якутске. Как быть, если решу перейти на режим самозанятого? Как мне эту территорию определить? В законе четкости по данному вопросу нет, по мнению Минфина в такой ситуации самозанятый должен определить территорию сам – либо по своему месту деятельности, либо там где зарегистрирован.

У ИП ограничений нет. Налоги ИП должен платить в ту налоговую, где он зарегистрирован (то есть по месту постоянной прописки), а работать можно везде – и на территории РФ и за ее пределами.

— Имеется ли обязательная отчетность?

— У самозанятых никакой отчетности вообще нет.

У ИП отчетность есть при применении УСН. Ее нужно подавать 1 раз в год. Возможно, что в скором времени она будет отменена, но только на уровне разговоров. ИП также должен вести книгу доходов или книгу доходов-расходов.

— Нужно ли применять контрольно-кассовую технику?

— Вопрос для многих значимый, поскольку это влечет за собой дополнительные траты.

Итак, у самозанятых ККТ вообще не предусмотрена. Самозанятый свои доходы регистрирует в приложении «Мой налог», а налоговая один раз в месяц видит эти суммы и в соответствии с этим считает налоги. Единственное, что надо делать в техническом плане – это формировать чеки для каждой операции. Процесс формирования чека очень простой и интуитивно понятный, в приложении вы легко с этим разберетесь.

Для ИП, если мы говорим о тех, кто применяет УСН с базой «доходы», по общему правилу ККТ применяется, но здесь тоже нужно сделать оговорку. В ФЗ №54, который регулирует применение ККТ, обозначено несколько видов деятельности, при которых ее применять не нужно, но немногие под эти виды деятельности подпадают. Кроме того, если ИП на упрощенном режиме без сотрудников, при условии, что предприниматель оказывает услуги, выполняет работы или продает товары собственного производства, до 01.07.2021 г. ККТ не применяется.

— Есть ли возможность работать с бывшим работодателем?

— Этот вопрос также весьма актуален. Некоторые предприниматели, пытаясь найти пути экономии, предлагают: «А что, если я уволю всех сотрудников, они оформятся в качестве самозанятых и так мы сможем продолжить работу. В этом случае я смогу сэкономить на налогах и сборах, а самозанятый будет платить свои 6%, работая со мной». Законодательство на данный вопрос отвечает нам так – работать с бывшим работодателем нельзя в течение 2-х лет и только по истечение двух лет можно будет заключить договор со своим бывшим работодателем.

— Какие плюсы и минусы ведения бизнес в качестве самозанятого? Можете подытожить?

— Среди плюсов стоит выделить следующие моменты: самозанятость – это хороший способ индивидуального и независимого оказания услуг за счет своих профессиональных навыков и умений. Режим самозанятого заменяет все налоги, связанные с предпринимательской деятельностью. Отсутствует отчетность. Не нужно самому рассчитывать налог, это сделает за вас налоговая. Не нужно платить страховые взносы, это зачастую важно для тех, кто имеет «простои», например, ввиду сезонности. Имеется возможность получения налогового вычета. Стать самозанятым очень легко.

Минусы. Самозанятость – все-таки это не режим для ведения полномасштабного и полноценного бизнеса. Есть серьезные ограничения по выручке. Имеются запреты на определенные виды деятельности. Нельзя нанимать сотрудников и работать с бывшими работодателями.

Узнать больше об услугах компании «BiZinvest14» можно в официальном Instagram профиле по ссылке: http://instagram.com/bizinvest14. Ознакомиться с информацией о проводимых курсах по повышению финансовой грамотности можно по ссылке: http://bizinvestschool.tilda.ws

По любым интересующим вопросам предприниматели могут обратится по телефону 8 (924) 169-15-47 «BiZinvest14».