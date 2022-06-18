Мнение эксперта: принципы ESG повысят добавленную стоимость экономики Якутии

17 июня 2022 в рамках Петербургского Международного экономического форума Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и Председатель Правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве в EGS-сфере.

Соглашение направлено на реализацию совместных инициатив по снижению и компенсации негативного воздействия на окружающую среду, снижения экологических рисков, экопросвещение. Одной из целей документа является социальная поддержка коренных малочисленных народов Севера, способствование экономическому процветанию жителей республики.

По мнению Юлии Зворыкиной, профессора МИЭП МГИМО МИД России, д.э.н., сотрудничество положительно скажется на экономике республики и будет одобрено населением, и, прежде всего, молодежью:

«Это современный тренд. Весь мир и особенно молодежь настроены на то, чтобы жить в социально комфортном и экологически приятном мире. И это достигается системой управления. Поэтому такая договоренность региона со Сбербанком – одним из лидеров в ESG-повестке у нас в стране – это значимое решение. Не побоюсь упомянуть, что внедрение принципов ESG повышает добавленную стоимость экономики региона. Уверена, что от этого соглашения результат будет не только социальный, но и экономический».

Ранее эксперт заявляла, что в Арктике Якутию уже можно назвать ESG-лидером. Напомним, что в ESG-рэнкинге российских регионов RAEX в 2021 году Республика Саха (Якутия) по сумме всех показателей заняла 12-е место. В 2020 же республика числилась лишь на 35-й позиции. При этом по отдельному показателю G (governance — управление) Якутия в 2021 году поднялась на 40 позиций — 35-ое место против 75-го. Это самый стремительный рост среди всех субъектов РФ.

Якутия продолжает занимать активную позицию по отношению к ESG-повестке в стране. По мнению эксперта Ленского клуба Юлии Зворыкиной, сотрудничество региона со Сбербанком только укрепит позицию региона-лидера в Арктике по формированию и внедрению ESG-инициатив, позволит улучшить понимание населением и бизнес-сообществом республики необходимости соблюдения ESG-принципов, а также привлечет инвесторов для реализации «зеленых» инвестиционных проектов.