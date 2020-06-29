«Мне совсем не хочется расставаться!»

В Центре «Сосновый бор» завершилась вторая онлайн-смена.

В это воскресенье завершилась вторая онлайн-смена «Сосновские каникулы». В течение 14 дней ребята из разных районов Якутии проводили время с вожатыми и педагогами Центра при помощи цифровых технологий. По будням каждый день 12 педагогов проводили занятия по заранее выбранным компетенциям, среди них «3D моделирование», «SMM продвижение», «Изобрази» и еще 9 увлекательных направлений. Завершились курсы итоговыми занятиями, где ребята продемонстрировали свои приобретенные навыки.

«Уроки очень познавательные, мне было интересно раскрывать себя и свой творческий потенциал, общаться с другими ребятами, повышать социальные навыки. Ни капельки не жалею, что прошла курс «Мир психологии», — делится с нами Диана Гаврильева , участница курса «Мир психологии» онлайн-смены.

Светлана Винокурова, тоже участница курсов пишет: «Мне очень понравилось на курсах «Мир психологии» и «Summer vibe: KPOP Dance». На курсе педагога-психолога Айталины Андреевны мы учились понимать себя и других, а на курсе вожатой Сарданы Эверстовой мы разбирали и учили dance практики различных групп, таких как: BTS, EXO, NCT, BLACKPINK, Ateez и Twice. Каждое утро в 11:00 проходила зажигательная зарядка на разные тематики с вожатым Петей, в 20:00 интересные мероприятия от вожатых и в 20:30 поучительные «Уроки мудрости» от вожатой Лизы. Все проходило на онлайн-платформах Instagram и Zoom. Мне очень понравилась эта смена. Еще увидимся, «Сосновый бор!», — пишут дети.

Каждый вечер вожатые отряда «Душа Севера» проводили для детей развлекательные мероприятия в прямом эфире. По утрам дети участвовали в бодрящих тематических физкультминутках. Вожатые играли с детьми, организовывали челленджи, флешмобы, встречи с интересными людьми, общались и всегда были на связи. Так, за время второй онлайн-смены ребята приняли участие в онлайн-ысыахе, чороон челлендже, супергеройском шоу, спортивном челлендже, демонстрировали свои таланты, изобретения, общались с сотрудником ГИБДД, встречались с фокусником-иллюзионистом и еще во многих других мероприятиях.

Николаева Алеана пишет, что на онлайн-смене были отличные вожатые, которые организовывали всё энергично и весело. «Мне понравились все мероприятия в ZOOM и Инстаграм: различные выступления, и конкурсы, и видео. Уроки курсов «Изобрази» были одними из самых крутых курсов! Я научилась рисовать птичек и различных мультгероев. Я успела поучаствовать в различных прямых эфирах- «Мы ищем таланты», спела любимую песню, изобрела «Машину времени». Вожатые рассказывали интересные притчи и проводили физкультминутки. В общем, мне очень понравилось здесь и мне совсем не хочется расставаться», — делится она.

«Нам удалось совместить приятное с полезным — свежий воздух в деревне и полезный, приятный отдых в онлайн-режиме! Дочка за время изоляции очень истосковалась по живому общению, а с друзьями встретиться так и не получилось. А тут и полезные занятия, и всякие развлекательные мероприятия, и новые друзья! Спасибо, огромное за вашу работу. Организаторы с душой подходят к делу, умеют найти с детьми общий язык, увлечь, но и поддерживать рабочий настрой. Кроме того, дети развивают свои способности, узнают много нового, не сидят без дела на карантине. Также отдельную благодарность хотели бы сказать, педагогу по рисованию — Наталье Афанасьевне и нашей вожатой Валерии!», — пишет Саргылана Егоровна, мама Мичийи Яковлевой из Таттинского района, участницы курсов «Изобрази» второй онлайн- смены.

В воскресенье в вечернем эфире были подведены итоги смены. По каждому направлению курсов подарочными боксами были отмечены активисты смены, а лучшие ребята награждены путевками на смены Центра на следующий год. Заслуженные призы скоро полетят по адресам. А уже через несколько дней, с 6 по 15 июля, Центр «Сосновый бор» запустит вновь бесплатно уже третью онлайн-смену, но немного в другом формате. Так что до новых встреч в эфире и следите за нашими новостями!