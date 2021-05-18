Мне интересно, что будет с правительством республики — Виктор Федоров

Народный депутат Якутии Виктор Федоров пишет в соцсетях:

Поправки в Конституцию республики по проекту закона, представленного Главой РС(Я) 30 апреля текущего года, вносятся в основном для приведения в соответствие с федеральным законодательством. Основные моменты – исключение Конституционного суда, отмена согласования с Ил Тумэн должности Прокурора РС(Я).

Отдельно остановлюсь на поправках, касающихся Правительства республики, именно по ним у меня есть вопросы. В первую очередь, следующие: кто у нас после введения поправок будет руководить Правительством РС(Я) и как будет изменяться в связи с этим будет изменятся конфигурация исполнительной власти?

Остальное все понятно и бесспорно. Большой массив изменений связан с социальными гарантиями и правами граждан. Например, есть дополнение о том, что наряду с материнством отцовство находится под защитой государства.

Вводится дополнительная статья о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики.

Вслед за изменениями в Конституции РФ закреплено право получать зарплату не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, плюс за работу в районах Крайнего Севера к МРОТ применяются районные коэффициенты и процентные надбавки.

Есть дополнение о том, что в Якутии культура является уникальным наследием её многонационального народа.

Или, к примеру, значительно расширен пункт 11 статьи 38. Сейчас написано: «В ведении Республики Саха (Якутия) находятся… 11) управление системой народного образования, культурными и научными организациями и учреждениями Республики Саха (Якутия), системой здравоохранения, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана документального наследия, памятников истории и культуры».

А предлагается: «11) управление системой воспитания, образования, науки, культуры, здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; управление физической культурой и спортом, молодежной политикой, социальной защитой, включая социальное обеспечение; охрана документального наследия, памятников истории и культуры».

Данные изменения можно назвать воодушевляющими. Называть их декларативными нельзя, поскольку Конституции (Основные законы) Российской Федерации и нашей республики стали еще более направленными на человека и цементируют основные ценности социального государства.

В «первом пакете» поправок вопросы у меня вызывают следующие положения.

Сейчас, по Конституции РС(Я), в систему высших органов государственной власти входят Госсобрание (Ил Тумэн), Глава республики, Конституционный суд». В статью 53, часть 1 предлагается изложить в следующей редакции: «1. Систему органов государственной власти Республики Саха (Якутия) составляют: Глава Республики Саха (Якутия), Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Правительство Республики Саха (Якутия), мировые судьи, иные органы государственной власти Республики Саха (Якутия), образуемые в соответствии с законодательством Республики Саха (Якутия)». То есть добавлены мировые судьи, Правительство республики и «иные органы» государственной власти. При этом повышается статус исполнительной власти: «Правительство Республики Саха (Якутия) является высшим исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия)…»

Еще одно новое положение: «Правительство Республики Саха (Якутия) подконтрольно и подотчетно Главе Республики Саха (Якутия)». Сейчас же в Основном законе написано: «Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) руководит Правительством Республики Саха (Якутия) и организует его работу». Интересная поправка, которую необходимо разобрать. Ведь, в сущности, подразумевается, что Глава республики может одновременно руководить Правительством, и во многих регионах такое существует. Хотя и понимаю, что конкретные механизмы организации управления будут откорректированы позже в Конституционном законе о правительстве. Может, и нам есть смысл ввести такое? Буду задавать вопросы.

Ну и теперь Ил Тумэн не будет согласовывать назначение на должность Прокурора Республики Саха (Якутия). Это предусмотрено федеральным законодательством, и мы обязаны этот подпункт исключить.

Виктор Федоров,

народный депутат РС(Я).

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