Младшеклассников Якутии обеспечат горячим питанием с 1 сентября

В рамках реализации Послания Главы государства Владимира ПУТИНА Федеральному Собранию Российской Федерации с 1 сентября 2020 года все учащиеся начальных классов будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием.

В настоящее время Министерством просвещения РФ ведется работа по распределению финансовых средств регионам на обеспечение учащихся всех общеобразовательных школ с 1 по 4 классы бесплатным горячим питанием. На эти цели Якутия в этом году по предварительному распределению дополнительных средств получит 391 млн рублей, сообщил в ходе брифинга министр образования и науки республики Владимир ЕГОРОВ.

От республиканского бюджета на обеспечение учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием планируется выделить софинансирование в размере 109 млн рублей.

Министр отметил, что в республике с 1 сентября 2020 года бесплатным горячим питанием будут обеспечены 61 тыс. учащихся начальных классов. При этом полномочия по обеспечению учащихся бесплатным горячим питанием возлагаются на муниципалитеты.

«Мы провели работу со всеми муниципальными районами республики, и они выразили готовность обеспечить учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием с начала нового учебного года. Что касается качества питания, то размер предусматриваемой на эти цели средств достаточно серьёзный, поэтому муниципалитеты будут закупать качественную продукцию и обеспечивать учащихся полноценным горячим питанием», — отметил министр.

При этом общеобразовательные учреждения сами будут выбирать – готовить горячее питание самим или привлекать для этого предприятия общественного питания на условиях аутсорсинга.