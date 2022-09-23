Митинг в Якутске в поддержку референдума в ЛДНР, Херсонской и Запоржской областях

Сегодня, 23 сентября 2022 года на Комсомольской площади города состоялся митинг в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о вступлении в состав Российской Федерации. Тысячи людей вышли на митинг, чтобы поддержать референдум.

Президент поддержал стремление ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей провести референдумы. Вопросы, выносимые на референдумы, сформулированы максимально четко и понятно. Это вопрос о будущем областей и республик. Людям предстоит принять важнейшее решение о готовности воссоединиться с Россией. Сегодня все беженцы из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, находящиеся на территории Якутии, смогут принять участие в референдумах. «Единая Россия» поможет проголосовать на референдумах путем организации транспортировки людей к месту голосования, сопровождении пожилых людей и инвалидов.

Россия защищает и восстанавливает мирную жизнь на освобожденных территориях. «Единая Россия» с самого начала СВО организовала работу волонтерских и гуманитарных центров, помогает мирным людям, в то время, как Украина, захватывая города, проводит репрессии. Работу по оказанию помощи людям на освобожденных территориях и поддержку нашей армии партия будет наращивать– сказал Руслан Платонов, руководитель РИК ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».