07.01.2023
14:50
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Якутия

Митинг Росгвардии памяти погибших коллег

Росгвардейцы почтили память погибших коллег Александра Рыжикова и Станислава Голомарева

Ежегодно 7 января Управление Росгвардии по Республике Саха (Якутия) чтит память коллег — Героя России командира ОМОН подполковника милиции Александра Рыжикова и сержанта милиции Станислава Голомарева, кавалера Ордена Мужества, трагически погибших на территории Чеченской республики.


Сегодня на Маганском кладбище состоялся траурный митинг с участием руководства территориального органа Росгвардии, личного состава ОМОН «Бизон» и ветеранов боевых действий.  Открыл митинг начальник Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) полковник полиции Алексей Гарагуля. «Мы чтим память Героев-коллег, обеспечивавших правопорядок и спокойную жизнь граждан. Они живы в наших сердцах. Наш долг помнить об их подвигах и передавать из поколения в поколение. В эти дни сотрудники и военнослужащие Росгвардии выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции и наши Герои являются для них примером беззаветного служения долгу. Светлая память и вечная слава нашим товарищам», — отметил Алексей Гарагуля.


Затем участники митинга возложили цветы к местам захоронения Александра Рыжикова, Станислава Голомарева и отдали воинские почести безвременно ушедшим коллегам. Поминальный ритуал завершился минутой молчания.

Справочно:
В Рождество 2000 года под чеченским селом Герменчук погибли якутские омоновцы — пулеметчик младший сержант Станислав Голомарев и командир отряда подполковник Александр Рыжиков. В тот день Якутский ОМОН и СОБР Ульяновской области приняли неравный бой, попав в засаду ваххабитов на подходе к цехам трубного завода. Подполковник Рыжиков эвакуировал 12 бойцов и лично уничтожил пулеметный расчет противника, получив смертельное ранение. Младший сержант Голомарев погиб, прикрывая товарищей с фланга. Это была его первая боевая командировка. И последняя.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)

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