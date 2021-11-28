Мистика! Судьба Тумусова была предсказана в младенчестве!

Депутат Госдумы, лидер якутских справороссов Федот ТУМУСОВ поделился фактами своей биографии в соцсети:

Интересно ди? 30 июня — Международный День Парламентаризма. 30 июня- мой день рождения. И моя мама, когда мне был всего один месяц, во время грудного кормления, услышав какую- то новость по радио, воскликнула:» Мой сын будет депутатом!». Мистика?

Конечно, мистика! До того, как стать депутатом Госдумы, Федот Семенович многократно избирался депутатом Ил Тумэна. Так что он депутат по жизни, как мама предсказала-наказала-нагадала.