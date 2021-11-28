28.11.2021
03:06
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Желток

Мистика! Судьба Тумусова была предсказана в младенчестве!

Депутат Госдумы, лидер якутских справороссов Федот ТУМУСОВ поделился фактами своей биографии в соцсети:

 

Интересно ди?

30 июня — Международный День Парламентаризма.

30 июня- мой день рождения.

И моя мама,  когда мне был всего один месяц, во время грудного кормления, услышав какую- то новость по радио, воскликнула:» Мой сын будет депутатом!».

Мистика?

Конечно, мистика! До того, как стать депутатом Госдумы, Федот Семенович многократно избирался депутатом Ил Тумэна. Так что он депутат по жизни, как мама предсказала-наказала-нагадала.

Фото: из соцсети
Источник: https://www.facebook.com/fedot.tumusov
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