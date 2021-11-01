Мистика на сцене Саха театра

Саха академический театр им. П. А. Ойунского 15-16 ноября приглашает на премьеру спектакля «СуоhалдьыйаТолбонноох» , режиссер Руслан Тараховский, сценография Михаила Егорова.

Легенда о прекрасной и разрушительной силе любви СуоhалдьыйаТолбонноох навеяна мистикой и тайной и до сих пор будоражит молодые сердца.

Слава о красоте и своенравности дочери богача МанхаадайаСуоhалдьыйаТолбонноох разнеслась по всем весям и улусам — девушка посмела отказаться от предложений руки и сердца многих знатных женихов. Сын богача Халыыды упрямец Чайындарешает во что бы то ни стало взять в жену таинственную девушку, не зная, что платит калым не только богатством семьи, но и его честью. Ведь сердце СуоhалдьыйаТолбонноох давно уже принадлежит бедняку Батасу.

В целях противодействия распространения в Республике Саха (Якутия) новой коронавирусной инфекции (COVID 19), при посещении Саха театра обязуются строго соблюдать действующие требования органов исполнительной власти в области санитарно-гигиенической безопасности. Вход по QR коду, при предьявлении документа удостоверяющего личности, а также справка ПЦР и справка переболевшего.

Спектакли обеспечены синхронным переводом на русский язык.

Билеты можно приобрести в кассе театра – ежедневно с 10:00 до 18:00. Бронирование осуществляется по телефонам 34-13-31, 34-33-26, онлайн билеты наших партнеров – ykt.ru.