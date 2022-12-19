Мистические истории: Подарок волшебника на Новый год

В детстве особенно хочется верить в чудеса, потому это необычный новогодний случай произошел накануне волшебного праздника.

В последний день уходящего года я с мамой решила нарядить праздничную ёлку. Мы повесили на зелёную лесную красавицу шишки, шары и сосульки. И всё это великолепие обмотали электрической гирляндой. Я долго любовалась совместным творением, пока меня не одолел сон.

А когда я проснулась, на следующее утро сразу побежала к ёлке. Одним из любимых моих занятий была проверка всех игрушек. И тут я неожиданно обнаружила на ёлке необычную игрушку, которой вчера ещё не было. Это был вырезанный петушок из серебристого картона. Все взрослые подошли и начали любоваться новой игрушкой. И что характерно, никто не мог сказать, откуда она появилась на ёлке. И тут бабушка сказала:

— Наверное, это игрушка волшебная, и она умеет исполнять желания. А добрый волшебник специально её тебе подарил на праздник.

Мне заполнились слова бабушки, поэтому я решила выждать удобный момент, чтобы загадать желание.

Когда взрослые разошлись по комнатам, я подошла к игрушке и прошептала своё заветное желание. Мне очень хотелось, чтобы подарили настоящий велосипед.

Ближе к вечеру в двери позвонили. Это была мамина сестра, которая приехала к нам в гости с другого города. Муж сестры внёс какую-то большую коробку. А когда они всё это распаковали, передо мной возник детский велосипед. Они специально его привезли, чтобы подарить мне на Новый год. Я несказанно обрадовалась такому подарку, поэтому решила при случае поблагодарить за него своего волшебного петушка. Теперь я знала, что он действительно исполняет желания.

В школе начались зимние каникулы. И мы всё время проводили в играх и развлечениях. Мама отвела меня на каток. Там я познакомилась с одной девочкой, которая рассказала, что она сегодня с родителями идет в цирк.

Мне тоже очень хотелось посмотреть на весёлых клоунов и дрессированных животных. Я начала упрашивать маму сходить на представление. Но в кассе не оказалось билетов. И тут я снова вспомнила о своем волшебном петушке.

Я подбежала к нему и начала слёзно просить, чтобы у нас получилось купить билеты на представление в цирк. И тут свершилось чудо. Папа проходил возле касс и неожиданно столкнулся с мужчиной, который продавал на вечернее представление 3 билета. Он их сразу и купил. И мы вечером отправились в цирк.

После рождественских праздников внезапно заболела бабушка. Она слегла с высокой температурой и не могла встать с постели. Разные микстуры и таблетки плохо сбивали температуру. А доктора не могли ничем помочь. И сказали, что сегодняшняя ночь будет решающей – сможет бабушка выздороветь или нет.

Я подбежала к новогодней ёлке и остановилась напротив петушка. И начала его просить вылечить мою бабушку. А потом я дала обещание, что больше никогда не буду загадывать никаких желаний. Петушок на ёлке крутился и переливался своим серебристым цветом.

На следующий день наша семья облегченно вздохнула. Бабушка пошла на поправку, а через несколько дней могла без посторонней помощи ходить по квартире.

Я каждый день по несколько раз подходила к своему золотому петушку, но так у него больше ничего не просила, потому как помнила своё обещание.

Закончились новогодние праздники. Мы начали разбирать нашу ёлку. Гирлянды, игрушки и золотистый дождик сложили по разным коробкам. Хотя нигде не нашли волшебного петушка. Мы снова перетряхнули все коробки, но его нигде не было. И даже взрослые удивились, куда он мог запропаститься.

Я ожидала, что он появится на ёлке на следующий год, но он больше не появлялся. Наверное, этот добрый волшебник выполнил все мои желания.