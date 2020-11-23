«Миссия центра «Сосновый бор» совпадает с идеями ЮНЕСКО»

К 75-летию ЮНЕСКО. Как реализуются идеи ЮНЕСКО среди детей Якутии на базе детского Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

В этом году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО отметила 75 лет со дня учреждения.

Целью создания данной специализированной структуры ООН стало: «Содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения справедливости, законности и прав человека, а также основных свобод, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, для всех народов без различия расы, пола, языка или религии».

Совпадение идей ЮНЕСКО с миссией и деятельностью детского Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» стало основой широкого взаимодействия и присвоения Центру статуса «Ассоциированная школа ЮНЕСКО».

«В 1953 году 15 государств — членов ЮНЕСКО предложили в качестве эксперимента проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» как координирующую международную программу в области школьного образования. Сегодня более 11 000 Ассоциированных школ ЮНЕСКО в 182 странах мира. География проекта в России – от Дальнего Востока до Калининградской области, от Кольского полуострова до Северного Кавказа. В Якутии таких школ более 20.», — говорит ответственный секретарь комиссии ЮНЕСКО при Главе Республики Саха (Якутия) Елизавета Сидорова.

«Уникальность проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в том, что он достаточно динамичен и демократичен. Доброй традицией международной системы ассоциированных школ стали организация и проведение участниками проекта специализированных семинаров, конференций, олимпиад, летних школ по направлениям деятельности ЮНЕСКО», — отметила Елизавета Алексеевна.

Данный проект Ассоциированных школ ЮНЕСКО Республики Саха (Якутия) стал самым успешным.

Реализация проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО»в Республике Саха (Якутия) началась с 1 апреля 2006 года.

Об этом рассказывает далее председатель совета Ассоциированных школ ЮНЕСКО Республики Саха (Якутия), автор проекта Международной летней творческой школы «Я — гражданин мира» Саргылана Нафанаилова.

Первыми школами, получившими статус «Ассоциированных», стали Саха-французская школа Намского улуса и Саха-бельгийская гимназия Усть-Алданского улуса.

В августе 2006 г., во время визита генерального директора ЮНЕСКО Коитиро Мацууры в Якутию, сертификаты Ассоциированных школ ЮНЕСКО были вручены еще 10 школам: МБОУ Кюндяинской средней школе Сунтарского улуса, МОБУ СОШ № 26 г. Якутска, МБОУ «Верхневилюйская СОШ № 2 им. М.Т.Егорова» Верхневилюйского улуса, МОБУ СОШ № 38 г. Якутска (Саха-Канадский центр), МБОУ дополнительного образования детей «Центру творческого развития и гуманитарного образования школьников» Олекминского улуса, МБОУ «Верхоянская СОШ им. М.Л.Новгородова» г. Верхоянска, Физико-математическому Форуму «Ленский край» Хангаласского улуса, МОУ «Бердигестяхской улусной гимназии» Горного улуса, МБОУ Сунтарской «СОШ № 2 им. И.С.Иванова» и МОБУ СОШ № 16 г. Якутска.

В 2013-2014 году статус АШ ЮНЕСКО получили еще 5 школ: ГОУ «Экспериментальная школа интернат «Арктика» с углубленным изучением предметов гуманитарно- культурогического профиля», МБОУ «Антоновская СОШ им.Н.Н. Чусовского» Нюрбинского раайона, МОБУ СОШ «Саха-гимназия» г. Якутска, Мастахская СОШ Кобяйского улуса, ГАУ ДО РС(Я) Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

На сегодня 29 Ассоциированных школ ЮНЕСКО, 12 кандидатов по региональному центру «Саха – Байкал», в том числе 24 Ассоциированных школ ЮНЕСКО, 7 кандидатов по Республике Саха (Якутия).

«В 2006 году на заседании Бюро Национального комитета Республики Саха (Якутия) по делам ЮНЕСКО под председательством Михаила Ефимовича Николаева и сопредседателя Национального комитета Республики Саха (Якутия) по делам ЮНЕСКО Сидоровой Елизаветы Алексеевны был защищен проект Международной летней творческой школы «Я — гражданин мира» министром образования Республики Саха (Якутия) Феодосией Васильевной Габышевой», — отмечает Саргылана Егоровна.

В этом же году в целях приобщения подрастающего поколения к ценностям ЮНЕСКО и развития личностного потенциала школьников в Якутии была организована первая Международная творческая летняя школа «Я — гражданин мира» на базе физико-математического форума «Ленский край». Директором тогда была назначена Марианна Платонова.

Заместитель председателя общественного Совета Ассоциированных школ ЮНЕСКО Республики Саха (Якутия) Розалия Сандакова добавила, что за время работы Международной творческой летней школы «Я – гражданин мира» воспитанники участвуют в научно-практических конференциях, таких как: «Великие реки», «Весь мир — мой дом» и «Всемирное наследие в руках молодых», которая ежегодно проходит на базе Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

С 2012 года Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Саха (Якутия) Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» стал базовой площадкой по реализации проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» региона «Саха-Байкал».

Центр «Сосновый бор» — единственное в Якутии круглогодичное учреждение отдыха и оздоровления детей, которая ориентирована на воспитание любознательных, знающих, неравнодушных молодых людей, которые станут достойными гражданами мира за счет осознанного развития взаимопонимания и взаимоуважения между другими культурами.

С этой миссией Центр с 2012 года ежегодно проводит летнюю международную творческую смену «Я-гражданин мира», объединяя под одной крышей не только детей республики, но и из России и зарубежья.

Более подробно про Международную летнюю творческую школу ЮНЕСКО «Я — гражданин мира» рассказала директор Центра «Сосновый бор» Яна Иванова:

«Благодаря смене «Я — гражданин мира» воспитанники Центра «Сосновый бор» открывают для себя другой и новый мир – мир толерантности, духовных ценностей, богатый многообразием культур и традиций. Знакомятся со школьниками из разных стран, изучают культуру стран и иностранные языки».

Основные цели и задачи творческих смен — повышение мотивации к изучению и совершенствование иностранных языков (английский, французский, немецкий, японский, китайский, корейский языки, русский, якутский для желающих детей из зарубежных стран); развитие личностного потенциала школьника, подготовка молодежных лидеров; установление взаимопонимания, сотрудничества и дружбы между участниками смены; отдых и оздоровление; повышение уровня информированности мирового сообщества, ознакомление с вековыми традициями культуры коренных народов, культурными и природными памятниками Якутии.

«В 2016 году, четыре года назад, в детском Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» торжественно отметили 5-летие со дня открытия всеми любимой Международной летней творческой школы ЮНЕСКО Республики Саха (Якутия) «Я — гражданин мира». В юбилейный год в Центр «Сосновый бор» приехали гости из Финляндии, Лос-Анджелеса, Южной Кореи, Шотландии, Иркутска, Санкт-Петербурга, Забайкальского края, Калининграда, Республики Бурятия», — говорит директор Центра.

За время творческой смены ребята совершили экскурсию на Ленские столбы, посетили музей «Царство вечной мерзлоты», усадьбу Атласовых, приняли участие в научно-практической конференции «Всемирное наследие в руках молодых», игре «Модель ЮНЕСКО», фестивале «Диалог культур», изучали иностранные языки.

В 2019 году программа летней международной творческой школы Ассоциированных школы ЮНЕСКО «Я –гражданин мира» выиграла грант Министерства просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму более 3 млн.рублей.

Грантовая смена состоялась в том же году под флагманом Кампуса молодежных инноваций, как обладатель гранта Минпросвещения, и с участием более 250 детей из Якутии, Бурятии, Омской, Свердловской, Иркутской областях и детей из Гонконга и СНГ.

«Ключевой идеей данного проекта стало приобщение детей-мигрантов и иностранных граждан к истории и культуре народов Крайнего Севера. В рамках смены состоялась научно-практическая конференция «Всемирное наследие в руках молодых», Игра «Модель ООН и ЮНЕСКО», фестиваль «Диалог культур», ребята были вовлечены в проектную деятельность по постановке театрализованного представления по сюжету народного эпоса Олонхо», — продолжает Яна Николаевна.

Таким образом, идеи мира и добра Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО для детей разных возрастов продолжают продвигать участники проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» даже на далеком Крайнем Севере синтезируя их со своей традиционной культурой.

Можно с уверенностью сказать, что Международная творческая летняя школа Ассоциированных школ ЮНЕСКО Республики Саха (Якутия) «Я –гражданин мира» добивается поставленных задач в развитии международной коммуникации и в содействии укрепления мира.

В конце приводим слова ответственного секретаря комиссии ЮНЕСКО при Главе Республики Саха (Якутия) Елизаветы Сидоровой:

«Мы с уверенностью можем предположить, что опыт республики, накопленный за эти годы, поможет проложить путь к перспективному сотрудничеству с регионами нашей необъятной России и зарубежными партнерами в рамках проекта Ассоциированных школ ЮНЕСКО. От всей души поздравляю всех с 75-летним юбилеем ЮНЕСКО! Коллектив «Соснового бора», в частности, нашу дорогую, умную, мудрую, красивую Яну Николаевну! Всем вам мои дорогие, большой поклон, что работаете во имя славных идей ЮНЕСКО!», — пожелала в завершении беседы Елизавета Алексеевна.

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