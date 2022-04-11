11.04.2022
17:32
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Спорт
Мисс Якутия признана «Лучшим игроком» игроком волейбольного турнира
В Намцах завершился республиканский турнир по волейболу «Кубок Аммосова» памяти видного государственного и политического деятеля М.К.Аммосова.
В первой лиге среди женских команд победу одержала сборная СВФУ 🥇 Лучшим игроком турнира признали Александру Павлову — «Мисс Якутия-2015»💗Номер «7»
Источник: https://t.me/sport_yakutia
#волейбол якутии#Мисс Якутия признана «Лучшим игроком» игроком волейбольного турнира#республика саха (якутия)#Якутия
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